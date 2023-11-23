الشاروني والمكتبة الخضراء

((إن الطفل الذي تم إثراء حياته بالقصص هو طفل غني حقاً))، هذه المقولة تعود للكاتب المصري يعقوب الشاروني ((1931 - 2023))، الذي غادر الحياة يوم أمس الخميس عن 92 عاماً، وهو كاتب وصحفي من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، اهتمّ بهذا الفن وأعطاه عمره كله، وقد برع فيه وترقى عبره إلى وظائف ومناصب مهمة، حتى كان مسؤول صفحة الأطفال في الأهرام التي كان ينشر قصصه في صفحتها الأخيرة.

ولقد أسهم في إثراء تجارب ومهارات كتّاب قصص الأطفال الذين كانوا يجتمعون في بيته بشكل مستمر.

وليس من شك في أن جيلاً يمتد جغرافياً على طول الوطن العربي وعرضه يدين بالفضل للثقافة المصرية وللكتّاب المصريين المتخصصين في الكتابة للطفل منذ سنوات الأربعينيات، وقد كان يعقوب الشاروني أحد هؤلاء البارعين في هذا المجال، فعبر عوالم حكايات المكتبة الخضراء الساحرة كنا نبحر ونحلق وتنضج تجربتنا ويزداد شغفنا بالقراءة والكتب.

ترك وراءه عدداً كبيراً من قصص الأطفال التي تربت عليها ذاكرة الأطفال في مصر والعالم العربي، ومع الشاروني كانت هناك أقلام كثيرة تكتب تلك القصص التي تعود جذور بعضها للأدب العالمي والإنساني، وقد وصلتنا عن طريق مصر منذ أيام البعثات التعليمية الأولى التي قدمت إلى المنطقة منتصف خمسينيات القرن الماضي، وذهاب بعض أبناء المنطقة لمصر وافتتاح مكتبات خاصة كانت تبيع سلسلة قصص المكتبة الخضراء.

المكتبة الخضراء، هي المشروع القرائي التثقيفي الأبرز الذي اضطلعت واهتمت به مؤسسة ((دار المعارف)) المصرية منذ تأسيسها في 1890 لتوفير الكتاب الضروري والمناسب للطفل العربي الذي يناسب مراحله العمرية المختلفة، حتى ينشأ الطفل محباً للكتاب ومقبلاً على القراءة، وهذا ما تحقق بالفعل بالنسبة للأجيال التي تتلمذت على ما قدمته المكتبة الخضراء من سلسلة إصدارات عالمية وعربية، بدءاً من الأربعينيات في القرن الماضي.

لقد كانت سلسلة المكتبة الخضراء أول ما تفتح عليه وعي جيل كامل اعتبرها بمنزلة الجنة الحقيقية، فعكست فيما بعد ثقافة ذلك الجيل الذي تربى عليها، وتكون وجدانه ووعيه بالكثير مما كان يدور في بيئتهم عبر قصصها المشوقة، خاصة حين صاغتها أقلام الكتّاب المصريين.