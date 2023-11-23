وماذا بعد الأيام الأربعة؟

من فاز بالصفقة؟ صفقة التبادل والهدنة القصيرة، ويمكننا أن نعيد صياغة السؤال حتى نكون أكثر واقعية، ونقول من فرح بالصفقة؟

هناك من سيقول إن ((نتنياهو)) الأكثر فرحاً من بين جميع الأطراف، فقد استرجع 50 مختطفاً، وهو الفائز أيضاً، فقد ترتفع أسهمه السياسية، وقد تسكت عنه الجهات المتحفزة لفتح تحقيقاتها حول ما حدث يوم 7 أكتوبر، وقد يدخل ملفه الجنائي الذي يطارده منذ سنوات إلى الأدراج، ويختفي عن الأنظار إلى الأبد، فالأبطال لا يطاردون ولا يهددون بالسجن، ومن استرجع هذا العدد من الإسرائيليين سيعتبر بطلاً لو تمت مقارنته بمن استرجع ((شاليط)) من قبل!

وهناك من سيقول بان ((حماس)) هي الأكثر فرحاً، فقد واتتها الفرصة لتعيد تجميع مقاتليها، والاستعداد للمرحلة القادمة من حرب تدمير قطاع غزة وهي في موقف أفضل من الأيام الماضية، وقد يصلها الدعم خلال أيام الهدنة الأربعة من ((المجعجعين)) الخاضعين لأوامر المرشدين، سواء كانوا إخواناً أو آخرين يناضلون عبر الوكلاء!

وهناك من يذهب بعيداً عن طرفي النزاع، إلى أولئك الذين سيطلق سراحهم من الأسرى الفلسطينيين، ويعتقدون بأنهم وعائلاتهم بلا شك سيكونون فرحين، مثلهم مثل المختطفين الإسرائيليين وعائلاتهم، ويتناسون ما حدث في الصفقات السابقة، ومصير من أطلق سراحهم، فمن لم يقبض عليه مجدداً تمت تصفيته.

وبعد، دعونا نعود إلى سؤالنا الأول، وهو ((من فاز بالصفقة؟))، فهذا السؤال يأخذنا إلى عكسه، فنقول ((من خسر من هذه الصفقة؟))، وبتوضيح أكثر من الذي راح ظلماً ضحية لعبث نتنياهو المطارد قانونياً، واستعراض ((حماس)) وتنظيمها الدولي الإخواني منتهي الصلاحية، فالأيام الأربعة مثل غمضة العين، ستنتهي، وتتوقف قوافل المساعدات والإغاثة، وتعاود الطائرات الحربية تدمير ما تبقى من غزة تنفيذاً لخطة الحكومة المتطرفة، وتتحرك الدبابات والجرافات، وتكتمل المأساة، ويضاف آلاف القتلى والمشردين إلى القوائم، وسنعود لنسأل عن الذي فاز في صفقة التبادل إذا تمت!