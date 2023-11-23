«إكس» تعيد العناوين إلى روابط الأخبار

قرر الملياردير إيلون ماسك إعادة عناوين الأخبار إلى منصة التواصل الاجتماعي ((إكس)) مجدداً ((تويتر)) سابقاً، بعد أقل من شهرين من بدء تطبيق الخاصية الجديدة التي تعرض روابط الأخبار من دون عنوان. وفي أغسطس الماضي، أعلن ماسك أنه أمر بالعمل على حذف عناوين الأخبار من المنشورات بحيث تعرض الروابط الصورة الأساسية للخبر من دون عنوان.

وأكد ماسك وقتها أن حذف عناوين الأخبار التي تنشر على المنصة سيجعل الموقع أكثر إمتاعاً من الناحية الجمالية.

لكن مالك المنصة المعروفة سابقاً باسم ((تويتر))، أعلن أنه سيعيد العناوين إلى المنصة من جديد لكن بشكل مختلف.

أما عن النسخة الجديدة، فستبرز العناوين فوق صور المقالات المصاحبة لروابط تلك المقالات وليس أسفل تلك الصورة كما كان الوضع من قبل.

وكانت تلك التغييرات قد دفعت مستخدمي ((اكس)) لتعديل طريقة نشر روابط الأخبار على المنصة، لأن الروابط كانت قد أصبحت من دون عنوان.

ومنذ استحواذه على المنصة في أكتوبر العام الماضي، أدخل ماسك تعديلات عدة، أبرزها تغيير الاسم والشعار من ((تويتر)) إلى ((اكس))، بجانب تقديم خدمات مدفوعة.