الفيضانات تودي بحياة 96 شخصاً في الصومال

قضى ما لا يقل عن 96 شخصاً في الصومال جرّاء فيضانات تسببت بها أمطار غزيرة، تضرب البلاد منذ أسابيع عدة، بحسب ما أعلنت الحكومة المحلية، أول من أمس.

وشهدت منطقة القرن الأفريقي، أمطاراً غزيرة، وفيضانات جارفة، مفاجئة، خلال الأسابيع الأخيرة، مرتبطة بظاهرة ((إل نينيو)) المناخية، ما تسبب في مصرع العشرات، ونزوح أعداد كبيرة بمئات الآلاف من السكان، لا سيما في الصومال، حيث دمرت الأمطار الغزيرة جسوراً، وأغرقت مناطق سكنية برمتها.

في وقت سابق من نوفمبر الجاري، أعلنت الحكومة المحلية، حالة الطوارئ، بسبب الفيضانات الجارفة، التي أدت إلى نزوح نحو 700 ألف شخص من منازلهم، وغمرت أحياء بأكملها، وأراضي زراعية، ودمرت جسوراً وطرقاً.

وأعلنت الحكومة الصومالية في بيان، في أعقاب إحاطة إعلامية للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، أن نحو 96 شخصاً لقوا حتفهم، فيما تضرر نحو مليوني شخص. وذكرت ((أن الحكومة الفدرالية الصومالية، تبذل جهوداً لمساعدة المتضررين من الفيضانات، فيما ناشد مجلس الوزراء، الوكالات الإنسانية، والإغاثية، والشعب الصومالي، مساعدة المتضررين)).

يشار إلى أن منطقة القرن الأفريقي، تعد واحدة من بين الأكثر عرضة للتقلبات المناخية، كما تشهد ظواهر بيئية حادّة، بوتيرة كبيرة.

كما تخرج المنطقة من أسوأ موجة جفاف شهدتها منذ أربعة عقود، بعد عدّة مواسم ممطرة، خلفت ملايين المحتاجين، وأودت بالمحاصيل الزراعية، والماشية. بينما حذرت منظمات إنسانية حول العالم، من تردي الوضع في الصومال، داعية إلى تدخل عالمي عاجل، فيما يرتقب أن تستمر ظاهرة ((إل نينيو)) حتى أبريل المقبل على الأقل.

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