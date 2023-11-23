إسرائيل تستبق الهدنة بتصعيد قصف غزة براً وبحراً وجواً

في اليوم الـ48 من الحرب، تواصل قصف الجيش الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة وشن غارات براً وبحراً وجواً على أحياء سكنية في عدة مناطق بالقطاع المحاصر، في ليلة هي الأعنف منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا والجرحى.

وقالت ((وكالة الأنباء الفلسطينية))، أمس، إن أكثر من 20 شخصاً قُتلوا وأُصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأوضحت الوكالة أن طائرات إسرائيلية قصفت منزلاً في حي الشيخ ناصر بشرق خانيونس، ما أدى إلى مقتل 5 على الأقل وإصابة آخرين، وفقاً لما ذكرته وكالة ((أنباء العالم العربي)).

وأضافت أن ما لا يقل عن 10 فلسطينيين قُتلوا، وأُصيب عدد كبير في قصف إسرائيلي على منزل بحي الشيخ رضوان في شمال غزة.



وقالت الوكالة الفلسطينية إن 6 فلسطينيين، منهم 3 أطفال، قُتلوا في قصف للطيران الإسرائيلي على رفح بجنوب قطاع غزة. وشنت طائرات الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، غارات على منازل الفلسطينيين في النصيرات ومخيمها وسط غزة، وجباليا في الشمال، حيث قصفت مدرسة تابعة لوكالة الأونروا ما أدى لسقوط العشرات من الضحايا، وقصفت منزلين في دير البلح وسط القطاع، كما قصفت منزلاً في بني سهيلا شرق مدينة خان يونس في جنوب القطاع، وأغارت الطائرات الإسرائيلية على مناطق أخرى في شرق المدينة وتحديداً في بيت لاهيا، وبيت حانون، وجباليا التي تم فيها قصف مربع سكني كامل.

واعتقل الجيش الإسرائيلي مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة محمد أبو سلمية، واقتاده إلى التحقيق، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، مع عدد من الكوادر الطبية. ولا يزال نحو 200 جريح برفقة طواقم طبية، محاصرين داخل المستشفى، كما أن هناك 65 جثة ما زالت في المستشفى.

إلى ذلك، أعلنت إسرائيل أنها هاجمت أهدافاً قالت إنها تابعة لحركة ((حماس)).

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أمس، أن الجيش هاجم 300 هدف في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وطالب الجيش الإسرائيلي مجدداً سكان شمال قطاع غزة، وتحديداً الشجاعية وجباليا، إخلاء مناطق سكنهم فوراً.

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