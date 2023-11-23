روسيا تصد هجمات أوكرانية في زابوريجيا وخيرسون

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، صد 4 هجمات للقوات الأوكرانية على محور زابوريجيا، وتكبيدها خسائر تقدر بنحو 20 عسكرياً، خلال الساعات الأخيرة، فضلاً عن العديد من المعدات العسكرية.

من جهته، أكد وزير خارجية ليتوانيا، غابرييليوس لاندسبيرغيس، أن أوكرانيا تتعرض لمخاطر بدفعها إلى إجراء مفاوضات سلام مع روسيا بشكل غير طوعي بسبب إخفاق حلفائها في إمدادها بالأسلحة والذخيرة التي تحتاجها لكسب الحرب، حسبما أفادت وكالة ((بلومبرغ)) للأنباء.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن وكالة ((سبوتنيك)) الروسية للأنباء، تقرير وزارة الدفاع اليومي بشأن سير العملية العسكرية الخاصة: ((على محور زابوريجيا، صدت وحدات تجمع القوات الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، أربع هجمات من قبل مجموعات قوات الهجوم التابعة للواء الميكانيكي 33 من القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة رابوتينو بمقاطعة زابوريجيا)).

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن ((مجمل خسائر (كييف) بلغت نحو 20 عسكرياً، ودبابتين، و11 عربة عسكرية مصفحة، و4 سيارات، ومدفع ((هاوتزر دي 20)))).

وعلى محور خيرسون، أفادت الوزارة بضرب الطيران العملياتي التكتيكي، والطيران العسكري، والطائرات المسيّرة، والقوات الصاروخية، والمدفعية، لمجموعات القوات الروسية، مستودع ذخيرة للطيران، ومركز اتصالات في مطار في منطقة خميلنيتسكي، فضلاً عن القوة البشرية والعسكرية والمعدات في 112 منطقة أخرى)). وأضافت: ((بلغت خسائر القوات الأوكرانية، على محور خيرسون 50 عسكرياً، و4 سيارات، ومدفعي ((هاوتزر)) من طراز ((مستا-بي)).

كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، مروحية من طراز ((مي 8))، تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بالقرب من قرية تياجينكا في مقاطعة خيرسون، وتم اعتراض 8 صواريخ من راجمات ((هيمارس)).

بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط 24 طائرة أوكرانية مسيّرة في مناطق أوشيريتوفاتو في مقاطعة زابوريجيا، وبيسكي، ومارينكا، ونوفوبيتريكيفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وزولوتاريوفكا، وفيرخنيكامينكا، في جمهورية لوجانسك الشعبية. في الغضون، حذّر وزير خارجية ليتوانيا، من أن تسود حالة من الإحباط بين حلفاء حلف شمال الأطلسي ((ناتو))، مع توقف عمليات التسليم، وتلاشي الدعم.

وأضاف لاندسبيرغيس، أن افتقار كييف إلى أنظمة الصواريخ والذخيرة، وكذلك عملية صنع القرار، التي تستغرق شهوراً في الاتحاد الأوروبي، يعد مخاطرة تتمثل في وضع أوكرانيا في موقف ليس لديها فيه خيار سوى المقاضاة من أجل السلام.

وصرح لاندسبيرغيس في مقابلة عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون الليتوانية العامة ((إل آر تي)): ((لن يكون هذا هو خيار أوكرانيا.. أوكرانيا التي نعرفها، وأوكرانيا التي نساعدها، طالما نحن على قيد الحياة، لن تختار أبداً التفاوض مع (الروس)، لكن الواقع قد يفرض ذلك ببساطة)).

وتابع: ((الأمر يبدو هزلياً عندما نرى كوريا الشمالية تساعد روسيا أكثر مما يفعله الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا))، في إشارة إلى عمليات التسليم من بيونغيانغ لموسكو في الأسابيع الأخيرة.

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