الأمم المتحدة: تفاقم الأمراض والنزوح والجوع في السودان

حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، أمس، من تفاقم الأمراض والنزوح والجوع في البلاد، مطالباً بإجراءات عاجلة للتصدي للتحديات التي وصفها بـ((الخطيرة)).



فيما أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قرارين باعتماد، قراري مجلس الوزراء الانتقالي بشأن إنهاء تكليف 4 وزراء، و4 ولاة، وتكليف 8 آخرين خلفاً لهم.



وفي تقرير حديث، أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، نشره على موقعه الرسمي، أكد الحاجة الماسّة إلى تكثيف الجهود الإنسانية، والإنمائية، لتجنب هذه الكارثة المتصاعدة في السودان مع دخول الصراع الدائر شهره السابع، مسلطاً الضوء على تزايد المرض، والنزوح، والجوع، في البلاد، ما يعرض ملايين المدنيين لخطر الموت.



وأفاد التقرير بأن الصراع يؤدي إلى تفاقم آفاق التنمية البشرية، المتردية بالفعل في السودان، ما يؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح البشرية، وسُبل العيش، والبنية التحتية العامة، والخدمات الأساسية.

فيما توقّع انكماش الاقتصاد السوداني 12 % العام الجاري، بفعل توقف الإنتاج، وفقدان رأس المال البشري، وقدرة الدولة. وذكر أنه اعتباراً من نوفمبر الجاري، نزح ما يقرب من 5 ملايين شخص داخلياً، بينما عبر 1.3 مليون آخرين الحدود، بحثاً عن الأمان، ما شكّل ضغطاً هائلاً على المجتمعات المضيفة.



ووفق التقرير الأممي، يواجه 20 مليون شخص الجوع، مع وجود أكثر من 6 ملايين على بعد خطوة من المجاعة. كما تم إعلان تفشي الكوليرا في أنحاء البلاد كافة، بما فيها الولايات التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين، إذ تشير التقديرات إلى أن 3.1 ملايين شخص معرضون لخطر الإصابة بالإسهال المائي الحاد، والكوليرا بحلول ديسمبر المقبل. فيما تجاوزت حالات الإصابة بالملاريا 800 ألف حالة.



وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، يورى أفاناسييف: ((مع تقدم كل يوم من أيام النزاع، يتعمق التأثير على شعب السودان وترتفع تكلفة التقاعس عن العمل. هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في الوقت الحالي لوقف الكارثة الإنسانية المتصاعدة، وحماية كرامة الناس وإرساء الأساس لمسار التعافي)).



وأضاف: ((في الوقت الحالي، نعمل مع المجتمعات المتضررة لضمان حصولهم على الضروريات التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة. ولكن ما زال هناك الكثير مما ينبغي عمله. ومع ارتفاع أعداد النازحين يومياً، وتفشي الأمراض بوتيرة وشدة متزايدة، نحتاج إلى دعم أكبر لتوسيع نطاق برامجنا للوصول إلى المزيد من المحتاجين)).



في الأثناء، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قرارين باعتماد، قراري مجلس الوزراء الانتقالي بشأن إنهاء تكليف 4 وزراء، و4 ولاة، في مقابل تكليف 8 آخرين خلفاً لهم، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، أمس.



تضمن القرار إنهاء خدمات (1) فريق شرطة حقوقي خالد حسّان محيي الدين من مهام وزير الداخلية، (2) محمد سعيد الحلو من مهام وزير العدل، (3) بتول عبّاس عوض من مهام وزير الصناعة، (4) عبدالعاطي أحمد عبّاس من مهام وزير الشؤون الدينية والأوقاف. فيما لم يذكر القرار مزيداً من التفاصيل حول أسباب إنهاء التكليف.



في المقابل، تضمن قرار مجلس الوزراء الانتقالي تكليف كل من: اللواء شرطة خليل باشا سايرين أمرقيل بمهام وزارة الداخلية، معاوية عثمان محمد خير، بمهام وزارة العدل، محاسن علي يعقوب، بمهام وزارة الصناعة، أسامة حسن محمد أحمد، بمهام وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.



وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قراراً بإنهاء تكليف عدد من الولاة، إسماعيل عوض الله العاقب، من مهام والي ولاية الجزيرة، خوجلي حمد عبدالله، من مهام والي ولاية كسلا، الباقر أحمد علي، من مهام والي الولاية الشمالية، معتصم عبدالسلام عوض عبدالسلام، من مهام والي ولاية غرب كردفان.



كما أصدر قراراً باعتماد، قرار مجلس الوزراء الانتقالي، القاضي بتكليف عدد من ولاة الولايات، الطاهر إبراهيم الخير الحسن، بمهام والي ولاية الجزيرة، محمد موسى عبدالرحمن يونس، بمهام والي ولاية كسلا، عابدين عوض الله محمد، بمهام والي الولاية الشمالية، (4) عصام الدين هارون أحمد محمد، بمهام والي ولاية غرب كردفان.

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