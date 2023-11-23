دعوة أممية إلى «قمة خماسية» لحل الأزمة الليبية

أعلن رسمياً في ليبيا، فحوى المبادرة الأممية الجديدة، المتمثلة في ((قمة خماسية))، تجمع الفرقاء السياسيين حول مشروع وطني لحل أزمة البلاد.

ووجه الممثل الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، دعوات إلى الأطراف المؤسسية الرئيسة في البلاد، للمشاركة في القمة بغية التوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا، مثار الخلاف، المرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية.

ونوّهت البعثة الأممية، في دعوة نشرتها على موقعها الرسمي، أول من أمس، بأنها تأتي عقب مشاورات مكثفة، أجراها باتيلي مع طيف واسع من أصحاب الشأن الليبيين، للدفع قدماً بالعملية السياسية.

وأوضحت البعثة أن الممثلين الذين ستتم تسميتهم من جانب: المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، سوف يتباحثون بشأن موعد اجتماع قادة مؤسساتهم، ومكان انعقاده، وجدول أعماله، وتحديد المسائل العالقة، التي يجب حلها، لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب.

واعتبر الممثل الخاص أنه، للمرة الأولى، منذ تعثر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، أصبح لدى ليبيا الآن إطار دستوري، وقانوني، منظم للانتخابات، وناشد الأطراف الليبية، الفاعلة، للانتقال بحسن نية إلى المرحلة التالية، لإجراء انتخابات حرّة، ونزيهة، وشفافة، وشاملة، تلبي تطلعات الشعب الليبي.

وأكدت البعثة دعم مجلس الأمن، لدور الوساطة، والمساعي الحميدة، الذي يضطلع به الممثل الخاص، بغية تعزيز عملية سياسية شاملة للجميع، يقودها الليبيون، ويملكون زمامها،

بينما يعتزم باتيلي إجراء مشاورات مركزة مع طيف أوسع من الأطراف الليبية، في خطوة يراد منها ترك المجال للفاعلين المؤسسيين، لأخذ مقترحاتهم حول كيفية تسوية المسائل الخلافية العالقة، والتمهيد لإجراء الانتخابات خلال مفاوضاتهم.

كما جدد الممثل الخاص دعوته لكافة الأطراف الليبية، إلى إظهار التزامهم إزاء تحقيق الوحدة الوطنية، والسلام، والاستقرار في بلدهم، عبر الانخراط الإيجابي في الجهود، التي يقوم بها، لكسر الجمود السياسي.

يشار إلى أن خلافاً يدور بين مجلس النواب في بنغازي، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، حول القوانين الانتخابية، يتمحور الخلاف حول قانوني انتخاب رئيس البلاد، والبرلمان، اللذين صدرا عن لجنة ((6+6)) (المشتركة بين المجلسين)، واعتمدهما مجلس النواب، ونشرهما في الجريدة الرسمية، ووجههما إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، للتنفيذ.

فيما يرفض مجلس الدولة القوانين، بدعوى أن مجلس النواب قام بتعديل بعض مواد القوانين، خاصة المتعلقة بشروط الترشح لرئاسة البلاد، واشتراط إجراء الانتخابات التشريعية، بالتزامن مع الجولة الثانية لانتخابات رئيس البلاد لا الأولى.

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