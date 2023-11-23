هدنة غزة تبدأ اليوم وتستمر لأربعة أيام

بعد تأجيلها لحوالي 24 ساعة، بسبب التفاصيل الفنية الأخيرة، تدخل الهدنة بين ((حماس)) وإسرائيل في قطاع غزة حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أمس، أن الهدنة ستبدأ في السابعة صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

وأضاف في مؤتمر صحافي بالدوحة: إن الدفعة الأولى من المحتجزين المدنيين سيتم تسليمها في الرابعة من عصر الجمعة، موضحاً أن عدد من سيتم الإفراج عنهم من الإسرائيليين في اليوم الأول 13 من النساء والأطفال.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الأيام الأربعة للهدنة النظر في إمكانية الإفراج عن عدد أكبر من الرهائن، وتمديد مدة الهدنة، كما أشار إلى أنه لن يجري الإعلان عن تفاصيل كيفية نقل الرهائن لأسباب أمنية، متوقعاً دخول المساعدات عبر معبر رفح إلى غزة في الـ7 صباحاً. بدورها، أكدت حركة ((حماس)) أن اتفاق الهدنة مع إسرائيل سيدخل حيز التنفيذ في السابعة من صباح الجمعة.

وقالت في بيان: ((تدخل التهدئة حيز التنفيذ يوم الجمعة في تمام الساعة 7 صباحاً))، مشيرة إلى أنها ((تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية)) من الجانبين، وسيتم خلال هذه الفترة ((الإفراج عن 50 أسيراً إسرائيلياً من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً))، وبالمقابل يفرج مقابل كل واحد منهم عن ((3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال))، وأوضحت الحركة أنه سيتم يومياً إدخال 200 شاحنة مواد إغاثية وطبية و4 شاحنات وقود وغاز طهي ((لكافة مناطق قطاع غزة)) شمالها وجنوبها، خلال الهدنة، كما أكد البيان أن ((الطيران الإسرائيلي سيوقف تحليقه فوق شمال غزة لـ6 ساعات يومياً خلال الهدنة، اعتباراً من 10صباحاً)).

وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر: ((إن القاهرة تؤكد ما تم الإعلان عنه من بدء سريان الهدنة المتفق عليها في قطاع غزة، في تمام الساعة السابعة صباح الجمعة))، وأوضح رشوان أن مصر قد تسلمت قائمتي المحتجزين والأسرى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والمقرر الإفراج عنهم بعد ظهر اليوم الأول للهدنة، الجمعة، وأكد أن عدد المحتجزين الإسرائيليين المقرر تسليمهم اليوم من الجانب الفلسطيني، هو 13 محتجز ومحتجزة. وطالب رشوان طرفي الهدنة بالالتزام بتنفيذ اتفاق الهدنة، وفقاً لما هو مخطط له، وتم التوافق حوله.

عقبات فنية

وكان مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون قد أعلنوا، الخميس، أن اتفاق الهدنة لن يبدأ سريانه قبل الجمعة، وقال مصدر فلسطيني مطلع على المباحثات لـ((فرانس برس)): إن التأخير في بدء سريان الهدنة ((له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة المتعلقة بأسماء الأسرى الاسرائيليين وآلية تسليمهم)).

وأضاف: ((كان الاقتراح بتسليمهم إلى الصليب الأحمر، ثم نقلهم إلى مصر ليتم تسليمهم إلى الجانب الإسرائيلي))، وتابع: ((ثم تم اقتراح ترتيب زيارة للأسرى لإجراء الفحوصات الطبية، من خلال أطباء وعناصر عبر الصليب الأحمر، وتنسيق زيارة وفد من الصليب الأحمر إلى الأسرى المدنيين الآخرين للتأكد من سلامتهم))، الأمر الذي رفضته ((حماس)).

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