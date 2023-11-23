إسهامات الإمارات الإغاثية لغزة تعكس مواقفها الأصيلة

ثمّن أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إسهامات دولة الإمارات العربية المتحدة، في إغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة، أكان من خلال الحملات الإغاثية والإنسانية، بإطلاق عملية ((الفارس الشهم 3)) وحملة ((تراحم من أجل غزة)) وتشييد المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة، فضلاً عن استقبال ألف طفل فلسطيني مع أهاليهم لتلقي العلاج في الدولة، أو على المستوى السياسي، من خلال المنابر الدولية ضمن المساعي الرامية لوقف إطلاق النار.

وقال مجدلاني في تصريحات لـ((البيان)): إن إسهامات الإمارات الإغاثية، تؤكد حرص القيادة الإماراتية على القيام بواجبها تجاه الأهل في فلسطين، وتعكس مواقفها الصادقة والأصيلة في دعم الشعب الفلسطيني، وهذا ما رسخته الحملات الإغاثية والإنسانية التي أطلقتها الدولة مشكورة، منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب في 7 أكتوبر.

وأضاف: ((إدراكاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، لحجم الألم والمعاناة التي يكابدها الأهل في قطاع غزة، مارست سياستها الداعمة والمؤيدة لفلسطين، ولم تتردد في القيام بواجبها، ومواقفها هذه مقدرة ومثمنة عالياً)). ومضى مجدلاني: ((نتطلع لهذه الإسهامات كعملية ((الفارس الشهم 3)) و((تراحم لأجل غزة))، لتلبية احتياجات المتضررين في قطاع غزة، وشحذ همم مختلف الدول العربية التي نهضت فيها مبادرات مشابهة، وهي مقدرة أيضاً، وهذه المبادرات من شأنها التخفيف من آلام الأهالي، بعد نزوح أكثر من مليون فلسطيني، وتدمير جزء مهم من البنية التحتية في القطاع، إلى جانب آلاف الوحدات السكنية)).

حراك سياسي

ولفت الوزير إلى أن القيادة الفلسطينية، تواصل التباحث والتشاور مع مختلف الدول العربية الشقيقة، ومن بينها الإمارات، لتكثيف الجهود المشتركة لوقف الحرب، وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية.

وتابع مجدلاني: ((من خلال ثقلها في مجلس الأمن الدولي، تبذل الإمارات جهداً لافتاً لوقف الحرب، وفتح أفق سياسي، ومواقفها تعبّر بصدق عما توليه من اهتمام ودعم لفلسطين وقضيتها، وهذا ما تجلى كذلك في المطالب التي قدمتها مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة لانا نسيبة، والتي جاءت منسجمة مع المطالب الفلسطينية)).

3 محاور

وأبان مجدلاني أن جهود القيادة الفلسطينية منذ اليوم الأول للحرب، ارتكزت على محاور ثلاثة: وقف إطلاق النار، وفتح المعابر لرفع الحصار، ورفض سياسة التهجير، وهذه إجراءات مؤقتة لتقليل الخسائر، وحماية أبناء شعبنا، ويضاف إليها المحور الرابع بالتوجه للمحافل الدولية، من خلال البناء على المواقف المنبثقة عن القمة العربية والإسلامية في الرياض، والمراكمة على المباحثات التي أجرتها القيادة الفلسطينية في موسكو وبريطانيا وغيرها، لافتاً إلى أن هناك إجماعاً دولياً على ضرورة حل القضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين.

وأضاف الوزير الفلسطيني: ((الموقف الفلسطيني واضح في تحديد الأولويات، وفي مقدمتها إعادة الاعتبار للحل السياسي ممثلاً بـ((الدولتين)) ودون ذلك، يمكن أن ينفجر الصراع في كل عام أو عامين، كما هو حاصل، مطالبنا قائمة على الشرعية الدولية، وهذا السقف الذي يجب أن يتحرك عليه العالم)).

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