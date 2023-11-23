وكيل « الداخلية» يشهد تخريج «إعداد المتحدثين الرسميين»

شهد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، حفل تخريج الضباط المشاركين في برنامج إعداد وتأهيل المتحدثين الرسميين، الذي أطلقته الوزارة ممثلة بإدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة للإسناد الأمني، بالتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، واستمر مدة (4) أسابيع بهدف تنمية وتطوير قدرات منتسبي الوزارة وتأهيلهم للتعامل مع وسائل الإعلام المختلفة.

تضمن البرنامج، الذي شارك فيه (33) ضابطاً من إدارات وقطاعات الوزارة، والقيادات العامة للشرطة بالدولة، محاضرات نظرية وتطبيقات عملية في مجالات الإعلام المرئي والمسموع، والمقروء على أيدي عدد من الأكاديميين والخبراء في مجال التواصل الإعلامي والجماهيري، لإكسابهم مهارات الحوار التلفزيوني والإذاعي.

كما تضمن إلقاء البيانات الرسمية والخطابات، وإعداد البيان الصحفي وفن الخطابة، والمقابلات الإعلامية بأنواعها والتحدث أمام الجمهور، فضلاً عن تزويدهم بتدريبات لصقل مهاراتهم الكتابية والسردية، ومهارات تركيز الصوت، وتطبيقات عملية حول إعداد البيان الصحفي، وفن المقابلة بأنواعها المختلفة.

من جهته، أكد اللواء الخييلي أن تمكين كوادر الوزارة وتأهيلهم للتعامل مع وسائل الإعلام مهم جداً لإيصال رسالتها إلى جمهورها بدقة ومهارة وشفافية.

وأوضح أن الوزارة تسعى من خلال هذه البرامج إلى صقل مهارات منتسبيها في الموضوعات المتعلقة بالمجال الإعلامي.

وأشاد الدكتور محمد عبد الله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات بنجاح برنامج إعداد وتأهيل المتحدثين الرسميين، مؤكداً أن البرنامج حقق أهدافه، وأن المركز يحرص على تقديم البرامج التدريبية المتخصصة، التي تلبي احتياجات المؤسسات الحكومية والخاصة في مختلف المجالات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز