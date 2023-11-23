انطلاق معرض تنمية الطفولة المبكرة في أبوظبي

انطلقت أمس فعاليات ((معرض أبوظبي لتنمية الطفولة المبكرة))، الذي يعقد في حديقة أم الإمارات تحت شعار ((تعلم باللعب.. تطور بالتعلم)).

يهدف المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً، إلى تزويد الوالدين ومقدمي الرعاية بالخبرات والمهارات والموارد اللازمة لتنمية قدرات الأطفال وإبراز مكانة أبوظبي كواحدة من أفضل المدن الجاذبة للاستثمار في مجالات تنمية الطفولة المبكرة ومزودي خدمات وأنشطة خارج المدرسة.

يتضمن المعرض، الأكبر من نوعه في الدولة مجموعة واسعة من الأنشطة والتجارب والفعاليات المميزة والمبتكرة بما فيها أكثر من 40 ورشة و21 عرضاً مسرحياً و10 جلسات حوارية.

ناقشت الجلسات الحوارية العديد من الموضوعات المعنية بالصحة والتغذية، وحماية الطفل، والرعاية والتعليم المبكرين، والدعم الأسري، لجميع الأطفال بمن في ذلك أصحاب الهمم.

وأبدت سناء محمد سهيل مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة سعادتها بالتفاعل الكبير الذي شهده المعرض في يومه الأول، مؤكدة حرص الهيئة على ضمان التفاعل والتعاون الإيجابي بين جميع الشركاء بما يسهم في دعم تنمية الطفولة المبكرة ويمكّن الآباء ومقدمي الرعاية من الحصول على الأدوات والمهارات اللازمة لتعزيز دورهم في تنمية مهارات وقدرات الأطفال.

وعبرت الدكتورة بشرى الملا مدير عام هيئة الرعاية الأسرية عن سعادتها بالتعاون يداً بيد مع شركاء القطاع الاجتماعي، إدراكاً لأهمية تضافر الجهود في تحقيق أهداف القطاع.

وتابعت: معرض تنمية الطفولة المبكرة خطوة هامة، إذ يوفر لنا منصة تضمن لنا التواصل بفعالية وبشكل مباشر مع الأسر وأطفالهم وجميع أفراد مجتمع إمارة أبوظبي المتنوع، وتعريفهم بدور الهيئة.

وقالت سارة شهيل، مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية - إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع: تشرفنا بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي الطفولة المبكرة في إطلاق معرض أبوظبي لتنمية الطفولة المبكرة الذي تضمن العديد من الأنشطة الملهمة والتي تحتفي بالطفولة وتتيح فرصة دعم التلاحم الاجتماعي وتوطيد العلاقات بين الأطفال وأسرهم.

وأضافت: يلعب هذا المعرض دوراً محورياً في تعزيز التنشئة الاجتماعي المثلى للأطفال بدءاً من مرحلة الطفولة المبكرة ودعم نمو الطفل من شتى الجوانب العقلية والجسدية، وبالتالي يساهم بقوة في تحقيق أهداف القطاع الاجتماعي بأبوظبي.

من جهتها ثمنت الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، جهود هيئة الطفولة المبكرة في تنظيم المعرض الذي يتضمن العديد من الورش والجلسات الحوارية المتنوعة التي تناقش العديد من الموضوعات المهمة.

وأكدت الدكتورة بشاير المطروشي، مدير تنفيذي قطاع تمكين المواهب لدى دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي أن أهداف معرض تنمية الطفولة المبكرة تنسجم مع أهدافنا في توفير فرص التعليم المبكر النوعية لجميع الطلبة،

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