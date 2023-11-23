«تنمية المجتمع »بأبوظبي تنظم ملتقى الأعمال للقطاع الاجتماعي

نظّمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، ملتقى الأعمال للقطاع الاجتماعي بنسخته الثانية، بمشاركة جهات ومؤسسات وأفراد لتعزيز التعاون بين القطاعات، وتوسيع آفاق الفرص وتعزيز النمو، وإيجاد حلول مشتركة تهدف إلى معالجة أبرز التحديات الاجتماعية في الإمارة.

وسلط الملتقى، في نسخته الثانية، الضوء على توفير حياة كريمة لكبار المواطنين في أبوظبي، حيث يعكس ذلك التزام دائرة تنمية المجتمع بتعزيز رفاهية كبار السن، والاحتفاء بمساهماتهم القيّمة، وإنشاء بيئة داعمة تعطيهم الأولوية للتمتع بجودة حياة كريمة.

وتضمّن الملتقى جلسة نقاش ملهمة، بقيادة مجموعة من كبار المواطنين، شكّلت منصّة للتعبير عن خبراتهم وأفكارهم ورؤاهم وتجاربهم الحياتية، كما شهد الملتقى عرض مقاطع فيديو تسلط الضوء على النتائج الناجحة للنسخة الأولى التي نُظّمت في العام الماضي.

وبهذا الصدد، قال الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع: ((نلتزم في القطاع الاجتماعي بتعزيز فرص التعاون بين مختلف القطاعات، ما يسهم في تطوير حلول مؤثرة تعود بالنفع على مجتمعنا، وبصفتنا جزءاً أساسياً من نسيج مجتمع أبوظبي، فإننا نحرص على تقدير المساهمات المتميزة والقيّمة التي يقدمها كبار المواطنين، وتبقى راسخة في ثقافة ومجتمع أبوظبي النابض بالحياة)).

مبادرات نوعية

وأكد الخييلي، تأتي هذه الجهود استكمالاً لتمكين ودعم كبار المواطنين في أبوظبي، حيث تقوم الدائرة بإطلاق المبادرات النوعية التي تشرك أفراد المجتمع في صياغة حلول مستدامة ومبتكرة، لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين.

كما أطلقت الدائرة هذا العام استراتيجية ((أبوظبي لجودة حياة الأسرة))، وتضم محوراً خاصاً بكبار المواطنين، وسنعمل مع الشركاء على صياغة البرامج التي تقوي الروابط الاجتماعية لدى كبار المواطنين، وتعزز مشاركتهم كأعضاء فاعلين في المجتمع، ما يسهم في توفير أعلى مستويات الرعاية لكبار المواطنين، من أجل تعزيز صحتهم ورفاهيتهم.

ومن جانبها، قالت المهندسة شيخة الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الرصد الاجتماعي والابتكار في دائرة تنمية المجتمع: نسعد بتنظيم الدورة الثانية من ملتقى الأعمال للقطاع الاجتماعي، الذي يعد منصة تفاعلية، تعزز دور الشراكات في خدمة أجندة القطاع الاجتماعي، وتعزيز رفاهية وجودة حياة أفراد المجتمع، حيث تناول الملتقى في هذا العام محور كبار السن، الذين يمثلون ثروة حقيقة للأجيال القادمة.

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