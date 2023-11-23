خلال كلمتها أمام خريجي الدفعة الـ 14 من طلبة جامعة السوربون في أبوظبي

احتفلت جامعة السوربون أبوظبي بتخريج الدفعة الـ 14 من طلبتها، تحت رعاية وحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة مجلس أمناء الجامعة.

أقيم الحفل على مسرح زايد في الحرم الجامعي بحضور مسؤولين في الجامعة، ورئيس جامعة باريس سيتي.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، مخاطبة الخريجين في كلمتها خلال حفل التخرج: ((عندما تشرعون في الفصل القادم من حياتكم، تذكروا أن المعرفة والمهارات التي اكتسبتموها هنا ليست مجرد أدوات للتقدّم الشخصي والمهني، ولكنها أدوات للتقدّم الأشمل)).

خدمة المجتمع

وتابعت معاليها: ((ضعوا نصب أعينكم أن يكون ما تقدمونه من عمل وعطاء في خدمة تقدّم المجتمع، بل وتقدّم البشرية جمعاء، لا تستهينوا بما يمكنكم القيام به، ولا تَحُدّوا طموحاتكم وأحلامكم، اعلموا أنكم تمتلكون القدرة على تغيير العالم من حولكم، والمساهمة في صنع مستقبل أكثر عدلاً وإنصافاً واستدامة)).

وفي سياق متصل ضمت قائمة الخريجين 231 خريجاً وخريجة، 128 منهم حصلوا على درجة البكالوريوس، فيما حصل 95 طالباً وطالبة آخرون على درجة الماجستير، وحاز 8 طلاب شهادة البرنامج الدولي في الإدارة الرياضية. كما ضمت دفعة عام 2023، طلاباً ينتمون إلى 33 جنسية مختلفة في تعبير عن التنوع والتعدد الثقافي الذي تتمتع به جامعة السوربون أبوظبي.

وشكلت خريجات دفعة هذا العام 83 في المائة من إجمالي عدد الخريجين. وتنوعت شهادات التخرج التي تم منحها للطلبة لتشمل العديد من التخصصات الأكاديمية كالقانون والعلوم الاقتصادية والإدارية، قانون التجارة الدولية، الاقتصاد والتمويل، الأدب الفرنسي، الجغرافيا والتخطيط، الرياضيات، الفلسفة وعلم الاجتماع، الفيزياء، تاريخ الفن وعلم الآثار، التسويق، والتاريخ، إدارة الوثائق وعلوم الأرشيف، اللغات والبيئة.

كما ضمت دفعة الخريجين 124 طالباً وطالبة من مواطني الدولة، بنسبة 53 في المائة من إجمالي عدد الخريجين لهذا العام.

نشر السلام

من جانبها، أكدت البروفيسورة ناتالي دراك تيمام نائبة رئيس مجلس الامناء رئيسة الجامعة، على الدور المهم الذي يتوجب على الخريجين الاضطلاع به لنشر السلام، والإنسانية والانفتاح على الآخرين وعلى العالم ونشر المعرفة)).

وقالت: ((تفصلنا أيام قليلة على افتتاح مؤتمر COP28 في دبي، الذي يمثل نقطة حاسمة للعالم بأسره في مكافحة تغير المناخ، حيث سيجتمع المسؤولون من شتى أنحاء العالم لمحاولة العثور على حلول لإنشاء عالم ينعم بالتنمية المستدامة من أجلنا جميعاً، ومن أجل الأجيال القادمة)).

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