«دبي لرعاية النساء والأطفال» تعزز الوعي ببرنامج حماية الطفولة

أطلقت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، في ((مكتبة محمد بن راشد)) قصة للأطفال بعنوان ((قلم الرصاص الذي اكتشف نفسه))، بالتزامن مع يوم الطفل العالمي.

والأسبوع الوطني للوقاية من التنمر، الذي يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ((أم الإمارات)).

وأكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة: أن القصة تأتي ضمن برنامج حماية الطفولة وفي إطار مساعي المؤسسة تجاه تعزيز وعي الأطفال وحمايتهم، عبر قصة جميلة مزينة برسومات تجذب الأطفال وتشجعهم على قراءتها.

وبالتالي تحقيق الهدف الذي يقود إلى تشجيع الطفل للالتزام بقيم اللطف والتسامح وتقبل الذات وتقبل الآخر، وأيضاً لتحفيزه على طرح الأسئلة والبحث عن مواهبه، فضلاً عن تعزيز ثقته بنفسه وبقدراته.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سالم المزروعي عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: نؤمن في مكتبة محمد بن راشد، بأهمية تنمية وتطوير مهارات الأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم من خلال الفعاليات والأنشطة المميزة التي تلهم لديهم الإبداع والابتكار، كما نسعى باستمرار لتقديم محتوى يساعد الأطفال على اكتشاف مواهبهم وتطوير قدراتهم الذهنية والعاطفية بين أروقة وكنوز المكتبة.

وبدورها أوضحت شمس المهيري مدير إدارة التثقيف وخدمة المجتمع في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أن القصة تركز على أبعاد عميقة قد يتعرض لها العديد من الأطفال، وهي تجنب الآخرين لهم كما حدث مع القلم، وتشجع على عدم الاستسلام والبحث عن الذات والقدرات والمواهب، والتسامح مع الآخرين وتقبلهم، مؤكدة أن القصة ستلاقي إقبالاً لدى الأسر نظراً لبساطتها في مخاطبة الأطفال، ومرونتها في إيصال الأفكار الإيجابية إليهم.

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