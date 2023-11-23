«الدستور الغذائي» تحتفي بمرور 60 عاماً على تأسيس «الكودكس»

احتفت اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، برئاسة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بمرور 60 عاماً على تأسيس هيئة الدستور الغذائي ((الكودكس))، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ((نقطة اتصال الدستور الغذائي))، وذلك للوقوف على جهود هيئة الدستور الغذائي عالمياً، وتسليط الضوء على دورها في تطوير المعايير الدولية.

وانضمت دولة الإمارات إلى عضوية منظمة التجارة العالمية في عام 1996، وإلى لجنة الدستور الغذائي في عام 1972، وبصفتها دولة عضواً في منظمة التجارة العالمية، تشارك في تطوير المعايير الدولية تحت إشراف لجنة الدستور الغذائي (CAC) والمنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)، والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (IPPC).

ونظمت اللجنة ورشة علمية، تم فيها تبادل الخبرات بين أعضاء اللجنة الوطنية للدستور في مجال تنفيذ نصوص الدستور الغذائي، لا سيما المعايير ومدونات الممارسة والمبادئ التوجيهية، كجزء من المهام الموكلة إليهم، إضافة إلى إجراءات العمل والسياسات والتشريعات.

وحضر الورشة ممثلو اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، وأعضاء الفرق الفنية، بالإضافة إلى عدد من الضيوف من مختلف أصحاب المصلحة المعنيين بسلامة الأغذية وصحة المستهلك والتجارة.

وأكدت موزة سهيل المهيري، رئيس اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية، أهمية الدور الفاعل لدولة الإمارات في أنشطة الهيئة على الصعيد الدولي، ومنطقة الشرق الأدنى، من خلال المشاركة في صياغة النصوص المتعلقة بسلامة الغذاء ضمن لجان الدستور الغذائي.

وأيضاً من خلال تطبيق المعايير والإجراءات اللازمة لضمان جودة وسلامة الأغذية المستهلكة في الدولة، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الغذائية، وتوفير الأغذية بشكل مستدام وعادل.

وأوضحت خلال الكلمة الافتتاحية لأعمال الورشة أن الدور المحوري الذي تلعبه الدولة في حركة التجارة الدولية، والنشاط الملحوظ لتجارة إعادة التصدير يضاعف من مسؤوليات اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، من أجل تعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين جودة الحياة فيما يتعلق بالنظم الغذائية، من خلال المواءمة بين المواصفات الغذائية وحماية صحة المستهلك، واستشراف المستقبل الغذائي.

واستضافت الورشة الدكتور خالد الزهراني، المنسق الإقليمي لدول الشرق الأدنى (CCNE)، الذي أكد الدور الرائد، الذي تلعبه دولة الإمارات في تعزيز سلامة الأغذية وصحة المستهلك، من خلال الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية للدستور الغذائي في دعم نظام سلامة الأغذية.

وأعقب الجلسة الافتتاحية عرض كلمة مسجلة للدكتورة فرح علي الزرعوني، الوكيل المساعد لقطاع المعايير والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سلطت خلالها الضوء على الدور الريادي للوزارة في تطوير المعايير بوصفها ركيزة أساسية لأنظمة الجودة.

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