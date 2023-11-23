ذياب بن محمد يشهد عرساً جماعياً بأبوظبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، حفل استقبال أُقيم في مجلس الهواشم في أبوظبي، بمناسبة حفل الزفاف الأول لأبناء المنطقة.
وأعرب سموه عن خالص تهانيه للعرسان وذويهم، وتمنى لهم حياة أسرية سعيدة، مشيراً سموه إلى دور الأعراس الجماعية في دعم شباب الوطن، وتعزيز الترابط الاجتماعي والاستقرار الأسري.
كما حضر الحفل الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.
وحضر حفل الاستقبال، الذي نظّمته ((مجالس أبوظبي)) في ديوان الرئاسة، وتخللته أهازيج تراثية، عدد من كبار المسؤولين وأقارب العرسان وجمع من المدعوّين.
وشمل العرس عدداً من أصحاب الهمم في إطار التعاون مع منصة ((مبروك ما دبَّرت)) الخاصة بهذه الفئة، والتي أطلقتها ((مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم)) لدمجهم في المجتمع.
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