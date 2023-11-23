ذياب بن محمد يشهد عرساً جماعياً بأبوظبي

شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، حفل استقبال أُقيم في مجلس الهواشم في أبوظبي، بمناسبة حفل الزفاف الأول لأبناء المنطقة.

وأعرب سموه عن خالص تهانيه للعرسان وذويهم، وتمنى لهم حياة أسرية سعيدة، مشيراً سموه إلى دور الأعراس الجماعية في دعم شباب الوطن، وتعزيز الترابط الاجتماعي والاستقرار الأسري.

كما حضر الحفل الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

وحضر حفل الاستقبال، الذي نظّمته ((مجالس أبوظبي)) في ديوان الرئاسة، وتخللته أهازيج تراثية، عدد من كبار المسؤولين وأقارب العرسان وجمع من المدعوّين.

وشمل العرس عدداً من أصحاب الهمم في إطار التعاون مع منصة ((مبروك ما دبَّرت)) الخاصة بهذه الفئة، والتي أطلقتها ((مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم)) لدمجهم في المجتمع.

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