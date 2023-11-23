سيف بن زايد يبحث التعاون الأمني مع الصين

بحث الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في أبوظبي أمس مع الفريق شو غانلو نائب وزير الأمن العام، ومفوض الإدارة الوطنية للهجرة لجمهورية الصين الشعبية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الصديقين في المجالات الشرطية والأمنية.

حضر اللقاء من ((الداخلية))، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل الوزارة، والعميد المهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الذكية والأمن الرقمي، والعميد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء، والعميد سعيد عبدالله السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية، وضباط في الوزارة.

وحضره من الجانب الصيني، بنغ لينغ مدير عام إدارة اللغة الصينية في إدارة الهجرة، وتشي جينغيانغ المدير العام لإدارة تفتيش الهجرة ومراقبة الحدود الوطنية ، ووانغ تشوانكي نائب المدير العام للمنظمة الدولية بقسم التعاون، وليو جينغ نائب المدير العام لمقاطعة تشجيانغ بإدارة الأمن العام.

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