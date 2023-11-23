منصور بن زايد: الإمارات تسير بخطى ثابتة لتحقيق رؤيتها المئوية

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، كرم معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة بديوان الرئاسة، ومعالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، الفائزين بالدورة الأولى من ((جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل))، وذلك خلال حفل أقيم، أمس، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: ((تسير دولة الإمارات وفي ظل الرؤية الاستشرافية والقيادة الاستثنائية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بخطى ثابتة لتحقيق رؤيتها المئوية ومواصلة مسيرة الإنجازات في جميع المجالات والقطاعات، وبما يمكنها من تبوؤ المراكز الأولى عالمياً)).

وتضم الجائزة ثلاث فئات رئيسية هي: فئة ((المنشآت)) التي تكرم المنشآت الرائدة في مجال سوق العمل، والتي لديها ممارسات متميزة في استقطاب المهارات، والحفاظ عليها.

واستثمرت في بيئة عمل آمنة وجذابة للعمل، وفئة ((القوى العاملة))، التي تستهدف تقدير مساهمات القوى العاملة المتميزة في خدمة العمل والمجتمع بدولة الإمارات، وفئة ((شركاء خدمات الأعمال))، التي وفرت خدمات متميزة ترتكز على دعم أصحاب العمل من الأسر، في ظل ضمان حماية العمالة المساعدة، وحققت إنجازات ومستويات أداء عالية مع المحافظة على جودة خدماتها، حيث تم تكريم 66 فائزاً بجميع فئات الجائزة الرئيسية والفرعية.

وهنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الفائزين بالدورة الأولى من الجائزة، وقال: ((نبارك لجميع الفائزين هذا الإنجاز الذي يؤكد عمق الشراكة والعلاقة الاستراتيجية التي تربط القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات، والتي كانت ولا تزال الركيزة الرئيسية لمسيرة التطور والتميز والتنمية في دولة الإمارات، وأحد المحركات الرئيسة لقوة اقتصادنا الوطني وتعزيز تنافسيته ومواصلة تحقيقه لأفضل معدلات النمو)).

وأوضح سموه: ((سوق العمل في دولة الإمارات يقدم اليوم نموذجاً ملهماً، لما يمتلكه من مقومات تشكل في جوهرها ركائز أساسية، تمكنه ليكون ضمن أفضل الأسواق العالمية في جذب الكفاءات والمواهب من دول العالم، والتي ترى في دولة الإمارات المكان الأمثل لانطلاق أعمالها وتحقيق أحلامها وطموحاتها في جو من الاستقرار والأمان وتكافؤ الفرص)).

ودعا سموه جميع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص لمواصلة العمل والجهد والتوظيف الأمثل للابتكار والتقنيات الحديثة، والاستفادة من التشريعات العصرية والإمكانات المتقدمة، والبنى التحتية المتطورة في دولة الإمارات، ليكونوا شركاء فاعلين في ازدهار الدولة، الأمر الذي يتطلب من الجميع التفاني والإخلاص في العمل، مضيفاً سموه:

((طموحاتنا العالية لن تتحقق إلا بالاستثمار الأمثل لجميع القدرات والطاقات، والتفكير الاستباقي الذي يحول التحديات إلى فرص وخطط عمل فاعلة لمواصلة النجاح)).

رؤية راسخة

من جانبه، قال معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس اللجنة الإشرافية لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل: ((مفهوم الريادة في دولة الإمارات ينطلق من رؤية حكيمة راسخة أصبحت اليوم جزءاً رئيسياً من ثقافة العمل، في ظل القيادة الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحرصه على ترسيخ أسس الريادة وحوكمتها.

وذلك ضمن رؤية شاملة تضع الريادة والتميز بوصلة لأي إنجاز. وأضاف: ((ضمن هذه الرؤية يأتي الدور المحفز للحكومة في سن التشريعات والقرارات وإطلاق المبادرات لتعزيز سهولة الأعمال، ومشاركة الكوادر الإماراتية في سوق العمل وجذب واستقطاب الكفاءات العالمية، وهو ما يرسخ بيئة عمل تنافسية في سوق العمل)).

وأضاف معاليه: ((هذه الجائزة انعكاس للتطور المذهل الذي يشهده الاقتصاد الوطني وسوق العمل، إذ تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة هذا العام بواقع 3.5 %، ونمو اقتصاد الإمارات غير النفطي بواقع 4.5 %، وفق توقعات البنك الدولي، وتشير بياناتنا إلى نسبة نمو 10.5 % في عدد المنشآت بسوق العمل مقارنة بعام 2022، إضافة لنمو بمقدار 9.1 % في تصاريح العمل بنفس الفترة الزمنية)).

وبين معاليه أن الريادة والتنافسية في دولة الإمارات نهج يقوم على التكامل، ويهدف لتعزيز جودة حياة المجتمع ومكانة دولة الإمارات، التي تعتبر أحد أكثر 10 اقتصادات تنافسية في العالم، وإحدى أفضل الوجهات العالمية للعيش والعمل، مؤكداً:

((تسابق كبرى شركات القطاع الخاص لرعاية الجائزة والمشاركة الكبيرة في دورتها الأولى دليل واضح أن المسؤولية المجتمعية اليوم هي رؤية ومنهج عمل طوعي، تتبناه الشركات والمؤسسات إيماناً منها بأهمية الدور الذي عليها القيام به لخدمة مجتمع الإمارات)).

فئة المنشآت

وفاز في الفئة الرئيسية لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل منشآت تميزت بتبنيها ممارسات عالمية، تتماشى مع الرؤى المستقبلية،والتزمت بتحقيق أعلى مستويات الالتزام بأنظمة ومعايير العمل، وحظيت كل من ((مجموعة الشايع)) و((هالكون للأنظمة)) و((ماجد الفطيم القابضة))و((عيادة ليبرتي لطب الأسنان)) بالمركز الأول ضمن هذه الفئة.

وشهدت الجائزة تكريم مجموعة من المنشآت ضمن (6) فئات فرعية، حيث فازت كل من دلسكو ومستشفى مردف الخاص وبلو أوشن للتدريب الإداري والاستشارات وبنك الخليج الدولي عن فئة المنشآت المتميزة بممارسات التوظيف والتمكين واستقطاب المهارات.

كما تفوقت شركة خانصاحب للهندسة المدنية، وشركة النابودة للمقاولات وبويزو للإنشاءات ومايلستون للإنشاءات عن في فئة المنشآت المتميزة بممارسات رائدة في مجالات الصحة والسلامة المهنية، أما بالنسبة للمنشآت التي تميزت في تطبيق وحوكمة معايير العمل والالتزام بأنظمة الأجور فقد فازت بها كل من داماك العقارية، وماجد الفطيم لايف ستايل ولاتينوم للأمن.

وإذ تضع دولة الإمارات المواطن والمقيم في مقدمة أولوياتها فقد تم تخصيص فئة ضمن الجائزة لتكريم المنشآت المتميزة في تحقيق مستويات رفاهية عالية للعاملين لديها، والارتقاء بجودة حياة العمل، حيث فازت ضمن هذه الفئة كل من مجموعة بوخاطر ومستشفى إل إل اتش– مصفح وشركة بن حمودة للسيارات وميرانا للتكنولوجيا.

وحصلت كل من ((الشركة الكويتية للأغذية– أمريكانا))، و((مجموعة المسعود))، و((مركز تريندز للبحوث والاستشارات))، و((باتريوت سيلينج تكنولوجيز)) على المركز الأول ضمن المنشآت الأكثر جاهزية للمستقبل، كما فازت كل من ((القرية العمالية للعقارات)) و((دبي الصناعية))، ضمن فئة المنشآت الأفضل استثماراً في السكنات العمالية.

نماذج استثنائية

وفازت المهندسة شيخة مغير الذيب الدرمكي من شركة ((هالكون)) في المركز الأول ضمن فئة القوى العاملة الماهرة المتميزة، التي أسهمت في خدمة العمل والمجتمع بدولة الإمارات، كما فازت باميلا فيمبولامالا باديكال كريشنان– مساعدة نظافة في ((المركز الطبي الكندي)) بالمركز الأول ضمن فئة العمالة المتميزة من المستويات المهنية الأخرى، التي أسهمت في خدمة العمل والمجتمع بدولة الإمارات.

كما فاز ضمن العمالة المتميزة المهارية، التي أسهمت في خدمة العمل والمجتمع بدولة الإمارات، محمد أنس علي، أمين مخزن في ((ماجد الفطيم لايف ستايل)) بالمركز الأول عن العمالة الماهرة، وفازت بالمركز الأول عن العمالة المتميزة في المستويات المهنية الأخرى، ماريا اسابيل لاسيردا من مجموعة الإمارات للأعمال.

وضمن فئة شركاء خدمات الأعمال فازت ((هاوس كيبينج لخدمات العمالة المساعدة)) عن فئة مكاتب استقدام العمالة المساعدة لجهودها المبذولة في تقديم خدمات استثنائية في مجال استقدام العمالة المساعدة للأسر والعاملين لديها، وفازت ((صاع للخدمات الفنية والتخصصية)) عن فئة وكالات التوظيف، كما فاز ((مركز ياس)) عن فئة مراكز خدمة الأعمال.

مواصلة التميز

وحظيت الجائزة في دورتها الأولى، والتي تبلغ قيمة جوائزها المادية والعينية أكثر من 9 ملايين درهم، برعاية من 34 شركة من كبرى الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات، كما حظيت بإقبال كبير للمشاركة في جميع فئاتها، والتي وصلت إلى أكثر من 3500 مشاركة.

وأكدت الشركات الراعية للجائزة التزامها بمسؤوليتها في دعم وتعزيز الجهود المشتركة لتطوير سوق العمل في الدولة، بما يعود بالفائدة على جميع قطاعات الأعمال، ويعزز من قدرتها على تحقيق نتائج أفضل ونمو مستمر في الأداء.

وقال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية، الراعي الماسي للجائزة:

((إننا فخورون برعايتنا للجائزة، والتعبير عن رسالتنا الدائمة في تقدير جهود الموظفين والعمال، ودورهم الكبير في نجاح أعمال مؤسستنا، وصولاً إلى العالمية، ونؤكد أننا شريك أساسي ودائم لوزارة الموارد البشرية والتوطين في تحقيق توجهات قيادتنا الرشيدة بأن يكون المركز الأول عالمياً بوصلتنا في المجالات كافة، كما أننا نفخر بما حققته الجائزة، في ظل الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة)).

نهج الابتكار

من ناحيته، قال مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لاتصالات من ((إي أند))، الراعي الماسي للجائزة: ((إن جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل رسالة واضحة على استمرارية نهج الابتكار والتميز الذي تعتمده دولة الإمارات، ونحن في شركة ((اتصالات من إي آند)) نؤكد التزامنا بمواصلة تبني أحدث الحلول التقنية.

والاستفادة من كافة إمكاناتها وخبراتها المتراكمة وقدراتها التكنولوجية لدعم جميع الجهود الحكومية وتحقيق الأهداف المستدامة للدولة، لا سيما شراكتنا مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وكافة الجهات والمبادرات الخلاقة والمتميزة))، مؤكداً أن التنظيم اللافت للجائزة يمثل رسالة ريادة وتقدم للعالم، متوجهاً بالتهنئة للفائزين والمشاركين في الجائزة المتميزة برؤيتها وأهدافها.

بدوره، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لـ((دو)) الراعي البلاتيني للجائزة: ((سيبقى قطاع الاتصالات في الدولة شريكاً رئيساً في دعم خطط وجهود وزارة الموارد البشرية والتوطين لتحقيق سوق عمل تنافسي ممكن للمواطنين، وقادراً على استقطاب أهم الكفاءات والعقول العالمية، ونبارك اليوم لجميع الفائزين، الذين أثبتوا عمق ثقافة الريادة والتميز لديهم، ونؤكد التزامنا الدائم بدعم المبادرات الحكومية، لأن شركة du ستبقى شريكاً فاعلاً لكل ما فيه خبر دولتنا الحبيبة ورفعتها ورقيها)).

من جهتها، قالت إيمان عبدالرزاق، المسؤول الرئيسي للموارد البشرية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، الراعي البلاتيني للجائزة: ((إن الجائزة في جميع مراحلها قدمت الكثير من المعرفة والتميز، وأغنت معرفتنا بالريادة من خلال تبادل الأفكار والاطلاع على التجارب.

وكانت دليلاً حقيقياً على عمق الشراكة والمسؤولية لدى جميع المؤسسات والمشاركين، وهو ما شعرنا به في بنك الإمارات دبي الوطني من خلال مشاركتنا في رعاية هذه الجائزة الرائدة، التي نراها جزءاً من مسؤولياتنا، وما تمليه شراكتنا مع الوزارة في دعم وتعزيز مبادرات الريادة والتميز، التي كانت ركيزة رئيسة لنجاح أعمالنا)).

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