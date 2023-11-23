عمار النعيمي يستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم، لوسي بيرجير سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، والوفد المرافق لها، الذين قدموا للسلام على سموه، بمناسبة تسلمهم مهام عملهم الجديد.
ورحب سمو ولي عهد عجمان، بالسفيرة والوفد المرافق لها، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء مهام عملهم، بما يعزز علاقات التعاون بين الدولة والاتحاد الأوروبي. ومن جانبها، عبرّت لوسي بيرجير، عن بالغ شكرها وتقديرها لسمو ولي عهد عجمان، على حسن الاستقبال والحفاوة، مشيدة بالمكانة الإقليمية والدولية للإمارات.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN23112023000110011019ID1107479823
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.