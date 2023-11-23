عمار النعيمي يستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم، لوسي بيرجير سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، والوفد المرافق لها، الذين قدموا للسلام على سموه، بمناسبة تسلمهم مهام عملهم الجديد.

ورحب سمو ولي عهد عجمان، بالسفيرة والوفد المرافق لها، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء مهام عملهم، بما يعزز علاقات التعاون بين الدولة والاتحاد الأوروبي. ومن جانبها، عبرّت لوسي بيرجير، عن بالغ شكرها وتقديرها لسمو ولي عهد عجمان، على حسن الاستقبال والحفاوة، مشيدة بالمكانة الإقليمية والدولية للإمارات.

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