الاتحاد الدولي للسيارات يستعرض «قيادة ذكية» خلال «COP28»

يستعد الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) لمنح الفرصة للسائقين من جميع أنحاء العالم، للمساهمة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28)) الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وتتمثل هذه المساهمة من خلال تحدي القيادة الذكية ((Drive Change Today)) الذي تمّ تطويره بالشراكة مع شركة لتحليل بيانات الذكاء الاصطناعي، وستشجع حملة ((القيادة الذكية)) التي انطلقت أمس الأول وتستمر حتى 12 ديسمبر المقبل، على القيادة بطريقة آمنة صديقة للبيئة.

وسيتم دعوة 10,000 سيارة من أساطيل السيارات في الإمارات للمشاركة في حملة Drive Change Today خلال فترة المؤتمر، بدعم من عضو الاتحاد الدولي للسيارات، منظمة الإمارات للسيارات والدراجات الناريّة (EMSO)، علاوة على السائقين الذين سيتم دعوتهم من جميع أنحاء العالم لحضور المؤتمر.

ويعتمد برنامج ((القيادة الذكية)) على نجاح برنامج تحدي القيادة الذكية التابع للاتحاد الدولي للسيارات المطبق منذ عام 2019، حيث منح الاتحاد الدولي للسيارات السائقين الفرصة للتنافس للحصول على لقب أذكى سائق على مدار موسم كامل، ونجح البرنامج في إحداث تغيير ملموس بين مستخدميه، حيث حقّق المشاركون متوسط توفير في الطاقة بنسبة 12 % في عام 2023.