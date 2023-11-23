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وزير ماليزي يشيد بالقيادة القوية للإمارات لـ«COP28»

11/23/2023 7:22:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أشاد نك نظمي نك أحمد، وزير الموارد الطبيعية والبيئة وتغير المناخ في ماليزيا، بالقيادة القوية لدولة الإمارات لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28))، من خلال جلسات التشاور وورش العمل المتعددة التي انطلقت في العام الجاري، مؤكداً أن مجتمعات العالم تتطلع لنجاح الدورة الثامنة والعشرين من ((كوب28))،، من خلال تعزيز الإجراءات العالمية لمواجهة التغير المناخي.

وأشار إلى أن بلاده ستشارك بوفد عالي المستوى، يضم حوالي 60 ممثلاً من وزارات وجهات حكومية متعددة للمشاركة في المؤتمر وعملية التفاوض الرسمية حول تغير المناخ للتركيز على قضايا عدة. وأضاف أن حوالي 250 جهة ماليزية، تمثل حكومات الولايات والجامعات المحلية ومؤسسات البحث والشركات الخاصة والجمعيات غير الحكومية، ستشارك في البرامج والأنشطة في جناح ماليزيا في المنطقة الزرقاء بمدينة إكسبو.

وحول قيادة دولة الإمارات لجهود العمل المناخي العالمي، قال إن قيادة دولة الإمارات القوية لـ ((COP28))، انعكست في جلسات التشاور وورش العمل المتعددة التي انطلقت في العام الجاري، مشيراً إلى الاجتماعات التمهيدية التي استضافتها دولة الإمارات في شهر أكتوبر الماضي.

وأكد وزير الموارد الطبيعية والبيئة وتغير المناخ في ماليزيا، أن قدرة الإمارات على القيادة واضحة، من خلال جهودها في تعزيز التعاون في مجال التغير المناخي، وعبر إقامة الشراكات في مجالات عدة.

وفيما يتعلق بالانتقال العادل للطاقة، أكد على ضرورة تسريع نشر الطاقة المتجددة واعتماد تدابير الكفاءة الطاقية،

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