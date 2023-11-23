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«حقوق الإنسان» تناقش أثر التغيّر المناخي على الحقوق والتنمية المستدامة

11/23/2023 7:22:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، أول من أمس، في أبوظبي بالتعاون والشراكة مع إدارة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، فعالية إقليمية رفيعة المستوى تحت عنوان ((أثر التغير المناخي على التمتع بحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة)).

وأشار محمد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة في البيان الذي ألقاه خلال افتتاحه لأعمال الفعالية، إلى أن تنظيم الفعالية يأتي في توقيت هام جداً قبل أيام قليلة من انطلاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي.

مستقبل مستدام

وأضاف النعيمي: ((تستعد دولة الإمارات لاستقبال الوفود وآلاف الزائرين الحريصين على وضع رؤية موحدة لتنفيذ الالتزامات والتعهدات المناخية، والعمل معاً لاتخاذ إجراءات ملموسة، وإيجاد الحلول التي تساهم في التغلب على التحديات، واغتنام الفرص لضمان مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية)).

وأكد أن دولة الإمارات وبدعم القيادة الرشيدة تعزز دورها الفاعل في مجال العمل المناخي على الصعيدين الوطني والعالمي، وتحرص على تحقيق أهداف ((استراتيجية الإمارات للحياد المناخي))، والتي تمثل خطة متكاملة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

وشهدت الفعالية عقد جلسة حوارية تفاعلية ركزت على استعراض الجهود المبذولة على كافة الصعد الوطنية والإقليمية والدولية للتخفيف من أثر التغير المناخي على التمتع بحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويأتي تنظيم الفعالية الإقليمية رفيعة المستوى ضمن نتائج عمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، وفي إطار الاحتفال بالذكرى الـ 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى الـ 20 على اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

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