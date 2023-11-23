«ريوايرد» تدعو لإعادة صياغة أنظمة التعليم دعماً لمستقبل مستدام من أجل البشرية

كشفت قمة ((ريوايرد))، منصة التعاون العالمي الرائدة التابعة لدبي العطاء، والتي تدعو إلى إعادة صياغة أنظمة التعليم لدعم وتعزيز مستقبل مستدام من أجل البشرية والكوكب، عن جدول أعمال الدورة الثانية من قمتها المرتقبة، التي ستنعقد في المنطقة الخضراء، خلال ((يوم الشباب والأطفال والتعليم والمهارات))، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف ((COP28)) في 8 ديسمبر 2023.

ويتضمن برنامج القمة 35 جلسة، بمشاركة أكثر من 200 متحدث يمثلون قطاعات وأصوات متنوعة، بهدف تسريع جهود تحويل التعليم من أجل العمل المناخي، وتسعى القمة، التي تجمع بين رؤساء الدول ووزراء وكبار الشخصيات من وكالات الأمم المتحدة،والمنظمات غير الحكومية الدولية والجهات الفاعلة في مجال المناخ، والمديرين التنفيذيين وقادة الأعمال.

بالإضافة إلى المعلمين والأطفال والشباب وقادة السكان الأصليين، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لترسيخ تحويل التعليم في العمل المناخي، من خلال المشاركة الفعالة من كافة قطاعات المجتمع.

صياغة المشهد

وقال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء: ((تعد إعادة صياغة مشهد التعليم من أجل العمل المناخي من المتطلبات الضرورية في عصرنا الراهن لدوره المحوري في بناء مستقبل مستدام للبشرية والكوكب)).

وأضاف: ((لهذا تم تصميم برنامج القمة بعناية، لضمان مواءمته مع أولويات قطاع التعليم والمساهمة في أجندات المناخ، من خلال تقديم حلول مفيدة للجميع)).

محرك أساسي

من جانبه قال عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف ((COP28)): ((يسرنا التعاون مع دبي العطاء لعقد النسخة الثانية من قمة ((ريوارد)) ضمن فعاليات COP28، خاصة مع ما يمثله التعليم كمحرك أساسي لتطوير المهارات من أجل بناء مستقبل مستدام اقتصادياً ومرن مناخياً)).