«أركان» تستعرض حلولاً منخفضة الكربون في «COP28»

أعلنت مجموعة حديد الإمارات ((أركان)) عن مشاركتها في فعاليات مؤتمر الأطراف ((COP28))، وذلك خلال مؤتمر صحافي بمقر المجموعة في أبوظبي بحضور سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، والمهندس سعيد الغافري الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، وهيوغو لوسادو الرئيس التنفيذي لشركة مواد البناء.

وعدد من المسؤولين والخبراء. وتستعرض المجموعة خلال ((COP28)) حلولها الرائدة منخفضة الكربون على امتداد سلسلة القيمة، بدءاً من توريد المواد الخام إلى تسليم المنتجات النهائية.

وتعمل المجموعة على رفع مستوى الطموح لتقليل الانبعاثات الكربونية، ودمج الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة الطاقة، وحماية البيئة، واستدامة سلاسل التوريد. وتسلط ((أركان)) الضوء على مساعيها للحد من الآثار المناخية والبيئية لقطاع الحديد ومواد البناء بهدف خفض انبعاثات الكربون بنسبة 40 % بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

أولوية وطنية

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي: ((نفتخر برؤية قيادتنا الرشيدة حول التغير المناخي وضرورة حماية البيئة من أجل الأجيال القادمة، ونعتز باستضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف ((COP28))، مشيراً إلى أن الحدث يعتبر أولوية وطنية كبرى لترسيخ مفهوم الاستدامة، وكشف الرميثي عن شعار المجموعة خلال مؤتمر الأطراف، وهو ((قرارات مستدامة – لمستقبل مستدام)).

وأكد أن مؤتمر الأطراف يوفر المنصة المثالية للوصول إلى الاتفاقات اللازمة حول مختلف المبادرات وبحث آفاق التعاون لتنفيذ المشاريع وتوحيد الجهود العالمية لتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأوضح أن ((الدور الريادي الذي تلعبه أركان في مجال التصدي للتغيير المناخي يشمل العديد من المجالات والمبادرات لتطوير التقنيات الحديثة اللازمة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية وترشيد استهلاك الطاقة والاستخدام الأمثل للمواد الخام واستدامة سلاسل الإمداد المحلية والعالمية، وتطوير استخدام غاز الهيدروجين كبديل مناسب لإنتاج الطاقة والصلب عالمياً وترسيخ دور الإمارات الريادي)).

طاقة نظيفة

بدوره، تحدث المهندس سعيد الغافري عن تسريع تبني أنواع الطاقة والوقود النظيفة، وقال: ((نجحنا حتى الآن في تأمين 80 % من الطاقة التي نحتاجها من مصادر الطاقة النظيفة (الشمسية والنووية).

ووضعنا لأنفسنا هدفاً برفع النسبة إلى 100 % بحلول عام 2030 انسجاماً مع التزامنا بالاستدامة البيئية. وأشار إلى اتخاذ خطوات محددة لتقليل المخلفات وتعزيز الاقتصاد الدائري ومراقبة الانبعاثات والمخلفات عن كثب بالتعاون مع مختبرات واستشاريين معتمدين.

وأكد أن منتجات الحديد التي تنتجها حديد الإمارات أركان قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100 %، مما يساهم في الاقتصاد الدائري ويعزز الاستخدام المستدام للموارد. وأضاف أن الشركة خصصت منشأة لتقطيع الخردة المعدنية المعاد تدويرها، وزيادة استخدام الخردة تدريجياً لتصل إلى 15 % هذا العام.

من جانبه، قال هيوغو لوسادو: ((تسعى أركان إلى إيجاد السبل المناسبة للاستثمار في البحث والتطوير وتبني التحول الرقمي. وأشار إلى تبني الابتكار في سلسلة التوريد، حيث نقوم باستخدام ما يصل إلى 41 ٪ من الركام المعاد تدويره في مزيج إنتاج الطابوق، بما في ذلك خبث الحديد من وحدة أعمال الحديد)).