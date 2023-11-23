مناقشة أهمية تحول النظم الغذائية والزراعة في الإمارات

نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، أمس، المجلس السادس، ضمن مبادرة ((مجلس صناع التغيير لــCOP28)) في إمارة الفجيرة، تناول أهمية تحول النظم الغذائية والزراعة في دولة الإمارات، فضلاً عن مناقشة الحلول والتحديات، ومسارات التعاون الجديدة.

ترأس المجلس معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وأدارته فاطمة الملا مدير إدارة الشراكات والمشاريع الخاصة في الوزارة، بحضور المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، وأصيلة عبد الله علي معلا الهاشمي، المدير العام لهيئة البيئة الفجيرة، وسلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بجانب عدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي والشباب.

كما شهد المجلس حضور عدد من قيادات وزارة التغير المناخي والبيئة وهم: محمد سعيد النعيمي وكيل الوزارة بالوكالة، والمهندس محمد موسى الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي، والمهندسة عذيبة القايدي، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة، وشيخة آل علي، الوكيل المساعد لقطاع المناطق بالوكالة.

وخلال المجلس قالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة ومسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف ((COP28)): ((نجتمع هنا اليوم قبل أسبوع واحد من انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، لمناقشة سبل تحول أنظمتنا الغذائية إلى نظم أكثر استدامة. وحتى انطلاق مؤتمر الأطراف نستضيف فعاليات هذا المجلس في جميع أنحاء الدولة تلبية للحاجة المتنامية إلى مزيد من الشمول في محادثات المناخ)).

وأضافت معاليها: ((يعد مؤتمر الأطراف COP28 منصة للعمل المناخي الملموس والشامل عبر جميع القطاعات، وهذا أول مؤتمر للأطراف يركز في مناقشاته على ملف النظم الغذائية، كما يشكل برنامج COP28 للنظم الغذائية والزراعة خطة طموحة لتحويل النظم الغذائية العالمية، وضمان استدامتها على المدى الطويل)).

وتابعت معاليها: ((نوجه دعوة عالمية للعمل المناخي، وندعو جميع الدول للتوقيع على ((إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي))، والالتزام بمواءمة أنظمتها الغذائية الوطنية، واستراتيجياتها الزراعية مع خططها المتعلقة بتغير المناخ)).

توريد الغذاء

وأشارت معاليها إلى أن مؤتمر الأطراف COP28 سيناقش، ولأول مرة في تاريخه، موضوع الاستدامة في توريد الغذاء وإنتاجه والتخلص من نفاياته، ونتوقع تقديم حوالي 250 ألف وجبة محايدة كربونياً لأكثر من 60 ألف زائر، خلال المؤتمر.

وتأكيداً على الحاجة إلى تحول النظم الغذائية قالت معالي المهيري: ((تعد النظم الغذائية والزراعة جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد والمجتمع العالمي، وتؤثران على كل مختلف القطاعات وحياة الناس، بدءاً من الأمن الغذائي والاستقرار السكاني والصحة العامة إلى الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية)).

وأضافت معاليها: ((يتعين على الحكومة والقطاع الخاص وكل واحد منا المساهمة في تحول أنظمتنا الغذائية، وللقيام بذلك يجب علينا فهم الروابط بين القطاعين الخاص والحكومي حتى نستطيع دعم العمل المناخي بشكل أكثر فعالية، من حيث تغيير طريقة إنتاجنا للطعام ومصادره وطرق استهلاكنا له، وسبل التخلص من نفاياته)).

ودعت معاليها المشاركين في المجلس إلى المساهمة في تنفيذ المهمة المتمثلة في مواءمة الابتكار والتكنولوجيا والأفكار الجديدة مع تخطي الحواجز، التي تحول دون اعتماد نظم غذائية مستدامة على نطاق واسع.

من جهته توجه المهندس محمد سيف الأفخم بالشكر إلى وزارة التغير المناخي والبيئة على تنظيم مجلس صناع التغيير قبيل مؤتمر الأطراف COP28، منوهاً بأن الأمن الغذائي يأتي على رأس الأولويات الوطنية، ويحتاج إلى تغيير في المفاهيم وثقافة القطاع الخاص والمجتمع في التعامل مع الغذاء، بداية من إنتاجه وانتهاء باستهلاكه.

والحد من فقد وهدر الغذاء، مؤكداً أن إمارة الفجيرة تحظى بالعديد من الشركات العاملة في القطاع، وتطلعه من خلال التعاون إلى ازدهارها، لتكون الإمارة أحد أبرز اللاعبين في القطاع على مستوى الدولة.

ومن جهتها أشارت أصيلة عبد الله علي معلا الهاشمي إلى أن شركات القطاع الخاص في الإمارة تعمل بشكل وثيق مع الجهات الاتحادية المعنية في الدولة، وأن الإمارة تضع المزيد من السياسات والقوانين، التي تسهل عمل تلك الشركات والمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء، بجانب تعزيز كامل سلسلة القيمة الغذائية.

وشهد المجلس عدداً من النقاشات التفاعلية حول ضرورة عمل القطاع الخاص على تعديل أهدافه واستراتيجيته واستثماراته لإحداث تحول في نظم الإنتاج الغذائي وسلاسل التوريد، بما يواكب توجه الإمارات نحو تلك النظم، كما ناقش المجلس الحاجة إلى ضرورة تبسيط الإجراءات، لتسهيل الحصول على التكنولوجيا الحديثة لتطوير المزارع، مع العمل على الارتقاء بإنتاجية صغار المزارعين، من خلال تلك التقنيات وتدريبهم عليها.

حلول للتحديات

كما تناول المجلس حلولاً لتحديات الحصول على بعض الموارد الضرورية لعمل المزارع ومنشآت الإنتاج الغذائي، وعلى رأسها البذور، وعدد من المعدات الضرورية.

وشدد المجلس كذلك على أهمية توسيع شبكة التعاون بين القطاع الخاص والمزارع الوطنية لتشجيعها على النمو وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض من المنتجات المحلية في السوق ورفع وعي المجتمع تجاه إعطاء أولوية للمنتج المحلي، مع إعطاء أولوية للخيارات الصحية من الغذاء أثناء الشراء، وهو ما يدفع تجاه التعاون مع قطاع التجزئة في كل أسواق الدولة.

واستعرض المجلس كذلك سبل زيادة التمويل، من خلال بناء الثقة بين المستثمرين والمنتجين داخل الدولة، واستحداث نظم تمويل جديدة لتشجيع صغار المزارعين والمنتجين.

وبجانب التكنولوجيا الحديثة أشار المجلس إلى أن الحلول القائمة على الطبيعة ما زالت تمتلك فاعلية في إيجاد حلول لتحديات الإنتاج الغذائي والزراعي، وينبغي العمل على تنميتها.

تعد مبادرة ((مجلس صناع التغيير لـ COP28))- التي يتم تنظيمها بدعم من مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان- سلسلة من مجالس نقاشية رفيعة المستوى، وذات توجه عملي، سيتم عقدها في الإمارات السبع، وتركز على تحقيق طموحات دولة الإمارات في تطوير الحلول المناخية المبتكرة.

وسيستكمل المجلس انعقاده في كل إمارة خلال الأيام المقبلة، في إطار جهود فريق رئاسة COP28، لضمان مشاركة الجميع في المناقشات الحاسمة للمؤتمر، والتي ستنطلق في غضون 7 أيام فقط.

وستوفر هذه الجلسات، التي تستضيف مجموعة من الخبراء الدوليين والمحليين من شتى المجالات، فرصة لمناقشة التحديات المتعلقة بتغير المناخ، والمشاركة في تقديم حلول واضحة وقابلة للتنفيذ.

ويهدف ((مجلس صناع التغيير لـ COP28)) إلى الجمع بين القيادات الحكومية وخبراء المناخ والمبتكرين المحليين وفئة الشباب، بطريقة تخلق مسارات جديدة لهم، لمناقشة قضايا المناخ والاستدامة والفرص والتحديات والشراكات المتعلقة بتحقيق الحياد المناخي، مع تسليط الضوء على الدور، الذي يلعبه كل منهم في دعم أهداف المناخ المحلية قبل وأثناء وبعد مؤتمر الأطراف COP28.