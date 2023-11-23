«بيت الاستدامة» يعرض رحلة الإمارات نحو مستقبل مستدام

بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28)، يعلن عام الاستدامة عن انطلاق ((بيت الاستدامة))، الذي يقع في المنطقة الخضراء في مدينة إكسبو دبي.

ويتاح للجمهور خلال الفترة من 3 حتى 12 ديسمبر 2023 زيارة بيت الاستدامة للتعرف ضمن تجربة غامرة، على رحلة دولة الإمارات نحو الحياد المناخي، والتي ترتكز على القيم الراسخة للدولة وإرث التقدم الجماعي لتشجيع العمل المناخي الشامل.

وفي حديثها عن أهمية العمل المناخي الجماعي الشامل، قالت معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، مفوض عام أجنحة دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف (كوب28): ((من خلال استضافة دولة الإمارات لكوب28، نحن أمام فرصة فريدة لتوحيد العالم نحو هدف مشترك:

مستقبل مستدام لكوكبنا. وبينما تواصل دولة الإمارات رحلتها نحو تحقيق الحياد المناخي، نستمد من قدرة أجدادنا على تخطي التحديات الصعاب لتوظيف الفرص التي تعزز العمل المناخي الجماعي. ونحن نشجع ضيوفنا على زيارة بيت الاستدامة والتعرف أكثر على جهود دولة الإمارات عبر تاريخها، فضلاً عن طموحاتها نحو مستقبل مزدهر مستدام)).

ويقدم ((بيت الاستدامة)) تجربة سردية تفاعلية لوفود وضيوف كوب28 وممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والجمهور عبر ثلاثة أقسام رئيسية، واحة الاستدامة، ورحلتنا إلى التقدم الجماعي، ومستقبل ازدهارنا المستدام.

بالإضافة إلى ذلك، يستضيف بيت الاستدامة فعاليات عامة خلال فترة انعقاد كوب28 من بينها فعاليات ((بوب كوب)) التي تقام في واحة الاستدامة، وهي عبارة عن سلسلة من ورش العمل التفاعلية تعنى بالعمل المناخي تتضمن أنشطة غامرة وتجارب تأملية، وتقييماً شخصياً للسلوكيات المستدامة، كما تتيح فعاليات بوب كوب الفرصة للمشاركين لتعلم مبادئ التصميم وطرق التطبيق بما يحقق التأثير المناخي المنشود.

وستتاح الفرصة للمشاركين لطرح أفكارهم وآمالهم عن المستقبل مع قادة العمل المناخي كوب28. وتم تصميم مبنى بيت الاستدامة، والذي عُرف ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي بجناح دولة الإمارات العربية المتحدة، من قبل المعماري العالمي الشهير سانتياغو كالاترافا، الذي استلهم في تصميماته الصقر، الطائر الوطني لدولة الإمارات، والمبنى حائز على شهادة LEED البلاتينية.

ويتضمن ((عام الاستدامة)) في دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرات وفعاليات وأنشطة متنوعة تسلط الضوء على تراث دولة الإمارات الغني بالممارسات المستدامة، إضافة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال.