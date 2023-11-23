60 مشاركة جامعية في «تحدي رصد الأرض» قدمت حلولاً بيئية

أوضح المهندس سعيد المنصوري مدير إدارة الاستشعار عن بُعد بالوكالة في مركز محمد بن راشد للفضاء لـ((البيان))، أن مسابقة ((تحدي رصد الأرض)) التي نظمها المركز بالتعاون مع الجمعية الإماراتية لنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد، استقبلت أكثر من 60 مشاركة من أبحاث طلبة الجامعات المحلية، وفازت 3 فرق منها، استطاعت تقديم حلول نوعية لتطوير نظام لتحليل المعلومات الجغرافية، من أجل استخدامها لدعم الجهود البيئية عالمياً.

وأضاف أنهم أطلقوا هذا التحدي في أكتوبر الماضي بهدف تشجيع طلبة الدولة، لتوظيف مهاراتهم في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وذلك لتوفير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية التي توجه كوكب الأرض، مبيناً أن هذه الجهود تأتي استباقاً لتنظيم الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، وتعزيزاً لجهود الدولة في هذا الملف الحيوي والمهم، نحو تحقيق الاستدامة ومواجهة التغيرات المناخية.

وذكر المنصوري أن المشاركات التي تم استقبالها، قدمت حلولاً نوعية ومهمة، عكست قدرات الطلبة بشكل كبير بهدف تذليل التحديات البيئية، خاصة ما يتعلق منها بارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث يشكل ذلك تهديداً كبيراً للمناطق الساحلية، ما يسبب فيضانات شديدة، ويلحق أضراراً بالبنية التحتية، ونزوح المجتمعات، وخسائر في الأرواح، وهو الأمر الذي يتطلب مواجهته والعمل على إيجاد حلول مستقبلية له.

وفيما يخص التعاون مع الجمعية الإماراتية لنظم المعلومات الجغرافية، بين انه تم عقد 32 اجتماعاً خلال 3 سنوات تمت عن بُعد، لمناقشة أهم الحلول والتحديات المتعلقة بأهمية المعلومات الجغرافية، وتأثيرها على تطوير الخطط الاستراتيجية بمختلف القطاعات.

مشيراً إلى أن الجمعية لها العديد من الأهداف التي تعمل عليها، وتشمل طرح ومناقشة المشاريع الحيوية التي تتبناها الجهات الحكومية في الدولة، بمجال ((الاستشعار عن بُعد)) ونظم المعلومات الجغرافية، للحيلولة دون ازدواجية المشاريع بين الجهات واستنزاف الموارد البشرية والمادية، ومناقشة سبل التعاون بين الجهات الحكومية، خاصة في ما يتعلق بآلية توفير البيانات والمعلومات، إضافة إلى تسخير الإمكانات المتوفرة في جامعات الدولة لخدمة هذه المشاريع، وإشراك الطلاب ليكونوا جزءاً محورياً فيها لتحقيق الاستفادة المرجوة لجميع الأطراف.

وذكر أن إطلاق الجمعية بدأت فكرته من خلال مركز محمد بن راشد للفضاء في عام 2020، بسبب أن كثيراً من الجهات الحكومية في الإمارات، أصبحت تستعين بجهود هذا العلم، في تطوير مختلف مشروعاتها في قطاعات عديدة، مثل البيئة والبنية التحتية والتطور العمراني والحضري ورصد التغيرات في أي قطاع منها.

لافتاً إلى أن البلديات في الدولة مهتمة كثيراً بقطاع البيئة ورصد الملوثات في الهواء والتربة والمياه، وهو الأمر الذي يعكس أهمية البيانات التي تتيحها المعلومات الجغرافية.

مبيناً أن الجمعية تضم في عضويتها جهات حكومية إماراتية وخليجية ومؤسسات من القطاع الخاص، فضلاً عن الباحثين والطلبة الجامعيين والمتخصصين في هذا الشأن، فيما هناك اهتمام متنامٍ في السنوات الأخيرة بأهمية ((الاستشعار عن بُعد)) وما يقدمه من معلومات دقيقة مدعومة بالتقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي، والتي تؤثر إيجاباً على تطور المشروعات والخطط التنموية التي تعمل عليها المؤسسات المختلفة.