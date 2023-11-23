«التربية» تطلق مركز التعليم الأخضر «إرث من أرض زايد»

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق مركز التعليم الأخضر تحت عنوان ((إرث من أرض زايد)) لتسليط الضوء على أهمية التعليم في معالجة قضايا المناخ.

وتستضيفه الوزارة ضمن الجناح التعليمي على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف، والذي سيعقد في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل، وذلك في إطار جهودها لتحقيق مستهدفات خارطة طريق شراكة التعليم الأخضر.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، أن مؤتمر الأطراف ((كوب 28)) لأول مرة في تاريخه يركز على التعليم ضمن محاوره، وهذا يعكس إيمان دولة الإمارات بأهمية دور التعليم في تعزيز قدرات الطلبة والكوادر التعليمية وتأهيلهم لمواجهة التحديات المستقبلية.

وكشفت الوزارة رداً على سؤال لـ((البيان)) حول بلوغ أحد مستهدفات الخطة الوطنية التي أعلنت عنها الوزارة سابقاً بشأن المدارس الخضراء، أن 50 % من مدارس الدولة مسجلة ضمن برامج المدارس الخضراء، بالإضافة إلى تسجيل عدد من الجامعات ضمن برنامج الجامعات الخضراء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة في معهد ((أس أي أي)) في مدينة دبي المستدامة، أمس، بحضور عدد من الممثلين عن مؤتمر الأطراف COP28 وقيادات من مختلف الجهات المحلية والدولية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين، وخلال المؤتمر قال معالي الفلاسي:

((نحن حريصون على أن يترك هذا المركز إرثاً لا يُمحى، وأن تواصل مؤتمرات الأطراف القادمة التركيز على أهمية التعليم المناخي بما يساهم في ترك أثر إيجابي مستدام ينعكس على مستقبلنا جميعاً، لأننا مؤمنون بقدرة الأجيال القادمة على إحداث التغيير الحقيقي المطلوب لبناء غد أفضل، وهو ما يتطلب منا تمكين القطاع التعليمي وتعزيز دوره البيئي)).

رؤية مستدامة

وكشف معالي وزير التربية والتعليم عن استمرارية مركز التعليم الأخضر في تنفيذ رؤية الدولة المستدامة بعد انتهاء مؤتمر كوب 28، وذلك في إطار شراكة الوزارة مع منظمة اليونسكو، إذ يعمل المركز على تعزيز الوعي بقضايا البيئة والتنمية المستدامة بين الطلاب والمعلمين، وتعزيز الأنشطة التعليمية التي تركز على حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، وتوفير مصادر تعلم باللغتين العربية والإنجليزية.

وأوضح معاليه، أن استمرار مركز التعليم الأخضر يعكس الالتزام الراسخ بـ ((إرث زايد))، وستعمل الوزارة بجدية على تعزيز الوعي البيئي وتنمية مهارات الطلاب في مجال الاستدامة، وذلك استناداً إلى رؤية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة في الدولة.

وأكد أن دولة الإمارات تدرك أهمية التعليم، وأنه المفتاح لتحقيق التقدم والتنمية المستدامة، وسنعمل بكل جهد وتفانٍ لضمان تحقيق هذه الرؤية الطموحة، ونحن ملتزمون بتزويد الأجيال القادمة بالمعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة في بناء مجتمع مستدام ومستقبل أفضل للجميع.

وأوضح معاليه أن إطلاق ((مركز التعليم الأخضر تحت عنوان))إرث من أرض زايد((، يمثل ثمرة التعاون البناء والتنسيق المتواصل الذي امتد لشهور مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة))اليونسكو((، وخطوة محورية وهامة في مسيرة التأكيد على الدور الرئيسي لقطاع التعليم في معالجة أزمة المناخ.

مدارس خضراء

من جهتها، أكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات في وزارة التربية التعليم، أن ((الوزارة استطاعت تحقيق أحد مستهدفات الخطة الوطنية التي وضعتها الوزارة سابقاً في تحقيق 50 % من مدارس الدولة لتكون مدارس خضراء.

وذلك من خلال الورش التوعوية التي تم تنظيمها مع شركاء وزارة التربية ضمن اللجنة الوطنية للتعليم الأخضر لمختلف المدارس الحكومية والخاصة، إذ تم تسجيل 50% من مدارس الدولة ضمن مبادرات المدارس الخضراء، سواء عن طريق برنامج))ايكو اسكول((ضمن مبادرة التعليم المناخي، أو في برنامج المدارس المستدامة مع هيئة أبوظبي للبيئة.

بالإضافة إلى تسجيل عدد كبير من مؤسسات التعليم العالي ضمن مبادرة الجامعات الخضراء، مشيرة إلى أن هذا المستهدف هو الذي نطمح لأن نستمر بالعمل عليه ونرغب في أن نشهده ضمن المجتمع التعليمي)).

وأوضحت أن ((الوزارة أطلقت مع بداية هذا العام خارطة طريق شراكة التعليم الأخضر بالتعاون مع منظمتي اليونيسكو واليونيسف، وذلك ضمن استعداداتنا للمشاركة في مؤتمر الأطراف COP28، وشملت أربعة محاور رئيسية تهدف بمجملها إلى تمكيننا من تحقيق مستهدفاتنا الاستراتيجية، وتتمثل هذه المحاور في المدارس الخضراء، والمناهج الخضراء، والقدرات الخضراء، والمجمعات الخضراء.

وتشكل هذه المحاور الركيزة الرئيسية لأربع من مناطق مركز التعليم الأخضر الست، في حين تركز المنطقة الخامسة على شراكة التعليم الأخضر، وتشمل المنطقة السادسة المسرح الرئيسي (البراحة))).

مبادرات

ولفتت الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات في وزارة التربية التعليم، إلى أن ((التعليم المناخي هو إحدى أهم أولوياتنا في الوزارة، وقد بدأنا تطبيق العديد من المبادرات مثل مبادرة ((صوت التربويين)) و((أبطال الحياد المناخي))، وكلنا ثقة بأن))مركز التعليم الأخضر – إرث من أرض زايد((سيترك إرثاً تستفيد منه الشعوب والأمم الأخرى في مؤتمرات الأطراف القادمة.

ونحرص على أن يتيح المركز لضيوفنا مساحة لتنمية القدرات ورفع مستوى الوعي لتطبيق الممارسات المستدامة وتحقيق أثر إيجابي يتجاوز فترة مؤتمر الأطراف COP28 ويساهم في تجسيد التزام دائم بحماية البيئة)).

وسيتضمن ((مركز التعليم الأخضر – إرث من أرض زايد)) الذي تستضيفه الوزارة ضمن الجناح التعليمي خلال فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 على مدار 13 يوماً، أجندة عامرة بالرؤى والتحليلات، حيث سيتم عقد أكثر من 250 ورشة عمل، و127 جلسة حوارية عالمية، و151 جلسة نقاشية على المستوى الوطني. كما سيستضيف المركز ممثلين عن 38 دولة، ليقدم منصة عالمية تجمع القادة والخبراء والمتخصصين، حيث تلقى المركز دعماً من 99 منظمة غير حكومية، و36 جهة محلية.

وسيشهد المركز مشاركة 70 متحدثاً رسمياً من كافة أنحاء العالم ليثروا النقاشات بخبراتهم ومعرفتهم ورؤاهم، وستقوم وزارة التربية والتعليم بتنظيم 46 جلسة حوارية.

كما تتعاون الوزارة من خلال مركز التعليم الأخضر مع 40 شريكاً عالمياً لتنظيم أكثر من 30 فعالية ومشروعاً حول قضايا التعليم والمناخ، وهو ما سيساهم بالتأكيد في أن يحقق المركز الأهداف التي تم تأسيسه من أجلها. وتعكس هذه الأرقام أهمية التعاون وتنسيق الجهود المشتركة لتعزيز دور التعليم ومساهمته في قضايا التغير المناخي.