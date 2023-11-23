-->

Friday, 24 November 2023 03:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التغيرات المناخية تؤثر في وظائف المستقبل

11/23/2023 7:22:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan) كشف تقرير حديث صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي نمواً في الوظائف الخضراء بنسبة 8 % على مستوى العالم خلال السنوات الخمس الماضية. كما قدرت منظمة العمل الدولية أنه بحلول عام 2030 يمكن للاقتصاد الأخضر أن يوفر نحو 24 مليون فرصة عمل لأصحاب المهارات الخضراء، ما يثبت أن التغيرات المناخية أثرت على وظائف المستقبل وألقت بظلالها عليها بطرق عدة، إذ إن زيادة التركيز على الاستدامة أدت إلى طلب متزايد على الخبراء في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية، كما أن تأثير الكوارث الطبيعية قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع الطلب على خبراء في إدارة الأزمات والتأمين. وعلى الجانب الآخر، قد تشهد بعض القطاعات انخفاضاً في الوظائف نتيجة لتغيرات في الإنتاج والزراعة، ويتطلب التكيف مع هذه التحديات تطوير مهارات جديدة، مما يجعل التعليم وإعادة التدريب جوانب مهمة في تأهيل العمال لمستقبل متغير. جهود إماراتية وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن جهود دولة الإمارات في التحول نحو الاقتصاد الأخضر تسير بوتيرة متسارعة، وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على تسهيل نمو الوظائف الخضراء، والمساعدة في ضمان اتباع نهج ناجح في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، عبر رفع الوعي العام بالمتطلبات المستقبلية للحفاظ على البيئة، وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، اعتماداً على الابتكار وتوظيف أحدث التكنولوجيات المتاحة وتحقيق نمو اقتصادي جيد في الوقت نفسه. ووفقاً لتقرير ((وظائف ومهارات التحول في الاقتصاد الأخضر لدولة الإمارات))، فإن الدولة تطمح لرفع عدد الوظائف الخضراء بحلول 2030 إلى أكثر من 86 ألف وظيفة من خلال تبني المزيد من الممارسات المستدامة لتشمل قطاعات أخرى من الاقتصاد. وأطلقت الوزارة ضمن استراتيجيتها لدعم وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، تقرير وظائف ومهارات التحول في الاقتصاد الأخضر لدولة الإمارات العربية المتحدة ((الممارسات العالمية والسياسات الوطنية))، والذي يمثل النتاج الأول لبرنامج الوظائف الخضراء للدولة الذي أطلقته الوزارة في عام 2017، كجزء من تنفيذ أجندة الإمارات الخضراء لعام 2030. استراتيجيات وأوضحت الوزارة أن الوظائف الخضراء تمثل أحد الأعمدة المهمة لهذه الجهود التي تستهدف تنويع الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أنه مع توجه الدولة للتحول نحو اقتصاد أخضر، والذي يتمثل في استراتيجيات متعددة القطاعات مثل الأجندة الخضراء 2030 والخطة الوطنية لتغير المناخ 2050، ستلعب الصناعات والخدمات الخضراء دوراً أكبر في سوق العمل في الدولة. حيث تعتبر الطاقة النظيفة، والمحافظة على الموارد والتقليل من التلوث من العناصر الأساسية في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما أن دمج احتياجات سوق العمل في هذه القطاعات مع سياسة الحكومة أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح. وأشارت الوزارة إلى أن هناك إمكانات كبيرة للوظائف الخضراء في الدولة، حيث تم دمج تعزيز القوى العاملة الخضراء والمهارات في الخطة الخضراء لعام 2030 كجزء لا يتجزأ من جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد الأخضر، ما يستدعي ضرورة تكثيف التعاون بين القطاعات كافة لضمان توافق المهارات الشابة مع السياسات والتوجهات العامة للدولة، والاحتياجات الاقتصادية والبيئية المستقبلية. وذكرت الوزارة أن قطاع النفايات يعد مصدراً رئيساً للوظائف الخضراء في المستقبل، استناداً للتوجه الوطني لتحويل ومعالجة النفايات الصلبة والمحدد في خطط الدولة واستراتيجياتها، فيما يدعم قطاع الطاقة، وخاصة الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة، المزيد من الوظائف الخضراء. حلول جديدة وأوضح عدد من الخبراء والأكاديميين لـ((البيان)) أن إحداث ثورة في مجال إعادة تشكيل المهارات أصبح مطلباً ملحاً، إذ إن تأثير التغيرات المناخية على وظائف المستقبل يظهر في تحولات في الاقتصاد وسوق العمل، مؤكدين أن الوظائف الخضراء رهان آمن، إذ إن زيادة التركيز على الاستدامة قد تفتح أفقاً لفرص عمل في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا البيئة والابتكار، نظراً للحاجة المتزايدة لحلول جديدة للتحديات المناخية، وفي الوقت نفسه، قد تتأثر قطاعات مثل الزراعة والصناعات التقليدية بشكل كبير، مما يؤدي إلى تغيرات في الطلب على مهارات معينة. وأشاروا إلى أن توفير المهارات الخضراء لا يواكب الطلب عليها، مؤكدين على دور الجامعات الحيوي والحاسم في تعزيز مهارات الوظائف الخضراء لدى الطلبة والخريجين، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للمساهمة في وظائف الاقتصاد الأخضر ومواجهة تحديات التغيرات المناخية، وذلك عبر 7 جهود وركائز أساسية، وهي: إدراج مفاهيم الاستدامة والبيئة في المناهج الدراسية لتشجيع الطلاب على فهم تأثيرات التغيرات المناخية وكيفية مواجهتها، توفير برامج تخصصية في الدراسات العليا تركز على البيئة والاستدامة، تعزيز البحث العلمي والابتكار، تعزيز الشراكات مع الصناعات والمؤسسات ذات الصلة بالوظائف الخضراء لتحديد احتياجات السوق وضمان توافق المهارات التي يتم تدريسها مع احتياجات الصناعة، إشراك الطلبة في ورش العمل، توفير فرص تدريبية لهم في مجالات الاستدامة والوظائف الخضراء، تعزيز الوعي بأهمية المسؤولية الاجتماعية والبيئية. وفي هذا السياق، قال الدكتور يوسف العساف رئيس جامعة ((روشستر)) للتكنولوجيا بدبي، إن مشاركة المؤسسات التعليمية في مؤتمر المناخ تمثل نقطة تحول حاسمة في إعداد جيل يدعم جهود الدولة في الحفاظ على البيئة وتزودهم بالمهارات اللازمة لاستدامة الموارد. لافتاً إلى أن التغيرات المناخية تتطلب تطوير مهارات جديدة في مجالات مثل الهندسة البيئية وعلوم البيانات، وفي المجمل يتوقع أن تلعب مجالات الاستدامة والابتكار دوراً محورياً في خلق وتحسين وظائف المستقبل. مهارات خضراء من ناحيته، عرف الدكتور سعيد الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية بجامعة دبي، المهارات الخضراء بأنها القدرات والإمكانيات التي يمكن استخدامها لمراقبة التلوث والحد منه ومعالجته، وتعظيم إدارة وحماية المصادر الطبيعية التي تستخدم في المنتجات والخدمات. وأكد الظاهري أن توفير المهارات الخضراء لا يواكب الطلب عليها ولايحقق أهداف الاستدامة، إذ تعاني من نقص عالمي، ومن المتوقع تزايد هذا النقص خلال السنوات الخمس القادمة، بحسب ما أشار تقرير المهارات الخضراء العالمي الصادر عام 2022 عن منصة ((لينكدإن))، مشيراً إلى أن أحد أسباب النقص العالمي في المهارات الخضراء يعود إلى قلة البرامج الأكاديمية المتخصصة، ونقص التدريب المهني. وتحدث البروفيسور تادج أودونوفان، نائب رئيس جامعة ((هيريوت وات)) في دبي، عن دور قطاع التعليم في تحقيق أجندة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستدامة، لافتاً إلى أنه وفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فإن القطاع الصناعي يعد ثاني أكبر مساهم في غازات الاحتباس الحراري، حيث يمثل حوالي 30 % من الانبعاثات العالمية و40 % من استهلاك الطاقة العالمي. بدوره، أكد الدكتور ستيفن ويلكنسون، أستاذ مشارك ورئيس مجموعة أبحاث المدن الذكية والمستدامة في جامعة ((ولونغونغ)) في دبي، أهمية دور الجامعات في إعداد الطلبة لشغل الوظائف الصديقة للبيئة. وشددت الدكتورة رهف عجاج، أستاذ مساعد في الصحة البيئية والسلامة بكلية العلوم الصحية في جامعة أبوظبي، على ضرورة تحديث المناهج التعليمية، وجعلها أكثر شمولية عن طريق إدخال العلوم البيئية، والتنمية المستدامة، وممارسات الأعمال الخضراء. من جهته، أكد الدكتور محمود عز، الخبير الدولي في حملات التوعية الاجتماعية وتعديل السلوك المجتمعي، على ضرورة خلق الوعي بأهمية المهارات الخضراء ووضع السياسات المناسبة لتحفيز سوق العمل على تعزيز الوظائف الخضراء، وتركيز استخدامها في العديد من القطاعات وعلى رأسها الطاقة المتجددة.

MENAFN23112023000110011019ID1107479812

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث