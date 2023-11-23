محمد الشرقي: دور استراتيجي لـ «COP28» في دعم جهود الإمارات بمواجهة تداعيات التغير المناخي

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية مؤتمر الأطراف ((COP28))، الذي تستضيفه الدولة، والدور الاستراتيجي للحدث في دعم جهود الامارات في مجال التغير المناخي وتداعياته العالمية.

كما نوّه سموه بضرورة المشاركة الفاعلة التي تحقق أكبر وأهم النتائج الممكنة خلال الحدث الدولي المهم، الذي يدعم أهداف الدولة في مجال العمل المناخي والاستدامة، ويسلط الضوء على مشاريع إمارة الفجيرة وجهودها المستمرة كأولوية وطنية في هذا المجال.

مبادرات

جاء ذلك خلال لقاء سموه أعضاء الفريق المحلي للإمارة في المؤتمر، بحضور أحمد حمدان الزيودي، عضو اللجنة الوطنية للمؤتمر، رئيس فريق الإمارة.

وأشار سموه إلى توجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للجهود المناخية والبيئية المتواصلة وعمل مؤسسات حكومة الفجيرة ذات العلاقة في دعم الحدث العالمي وتحقيق أهدافه على مستوى الأفراد والمجتمعات.

واطلع سموه خلال اللقاء على مبادرات الإمارة التي سيتم عرضها والمشاركة بها في المؤتمر خلال أيام انعقاده، إضافة إلى عدد من اللقاءات الاستراتيجية وتوقيع اتفاقيات التعاون مع المنظمات البيئية ضمن أيام المؤتمر.