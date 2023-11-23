3 أسهم تستحوذ على نصف سيولة سوق دبي

استحوذت 3 أسهم على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي، وهي ((إعمار العقارية)) و((الإمارات دبي الوطني)) و((إعمار للتطوير))، بسيولة ناهزت 88.9 مليون درهم، بنسبة 52.7% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 168.5 مليون درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي أمس، بدعم أسهم قطاع العقارات الذي ارتفع 0.6%، وأغلق عند 3984.99 نقطة، منخفضاً 0.3%.

وقفز سهم ((أمان)) بالحد الأقصى في سوق دبي، مرتفعاً 14.6%، ليقود ارتفاعات 14 سهماً بالسوق، وصعدت في سوق دبي أسهم ((ديار للتطوير)) 2%، و((سلامة)) 1.5%، و((الإثمار القابضة)) 1.46%، و((أمانات القابضة)) 0.9%، و((إعمار العقارية)) 0.7%، و((إعمار للتطوير)) 0.44%. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 21.4 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 67.3 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 45.9 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بشكل طفيف إلى مستوى 9533.51 نقطة، وشهد السوق ارتفاع أسهم ((بالمز الرياضية)) 9.2%، و((أسمنت الخليج)) 9.1%، و((برجيل القابضة)) 7.26%، و((بريسايت)) 4.64%.

وحصد سهم ((العالمية القابضة)) النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بأكثر من 213.7 مليون درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) بسيولة 106.5 ملايين درهم، ثم ((ملتيبلاي)) جاذباً 79.8 مليون درهم، مرتفعاً 0.6%، ليغلق عند 3.49 دراهم.

واجتذبت الأسهم المحلية، سيولة قاربت 1.08 مليار درهم موزعة بواقع 915.08 مليون درهم في سوق أبوظبي، و168.5 مليون درهم في سوق دبي.

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