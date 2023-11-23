مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تناقش مؤشرات خطتها الاستراتيجية

نظمت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة الخلوة الاستراتيجية الأولى لمناقشة مؤشرات خطتها الاستراتيجية للأعوام 2021 - 2025، بحضور مديري الإدارات والأقسام وموظفي الصف الثاني، في فندق الملكة إليزابيث الثانية، بهدف تحديد جميع العوامل المتعلقة بمتابعة مراجعة وتحديث وتطبيق الخطة الاستراتيجية للمؤسسة.

وأشار سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى أهمية مراجعة الخطة الاستراتيجية وتطويرها بشكل دوري بما يتناسب مع آخر المستجدات المحلية والعالمية التي تؤثر على سير العمليات وتحديث المبادرات والمشاريع التي تواكب التوجهات الحكومية والاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها دبي، والتي تتواءم مع توجهات المؤسسة واختصاصاتها التشغيلية منها: أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية دبي الصناعية 2040، وخطة دبي الحضرية 2040، والخطة الشاملة لتطوير النقل البحري في دبي - 2030، واستراتيجية دبي الرقمية واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.

وأكد بن سليم أهمية العمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي بالصدارة في مختلف المؤشرات العالمية، وأن تكون دبي أفضل مكان للعيش في العالم، وذلك بطرح مشاريع ومبادرات تحقق تلك الرؤية، معرباً عن جهود مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في تسهيل وتعزيز التحول الاقتصادي في دبي من خلال عمليات ولوائح تنظيمية وحلول مبتكرة تسهم في ضمان أنشطة تجارية مستدامة، وذلك لتعزيز مكانة دبي كمركز رائد مستدام لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي.

وأعرب رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن أهمية دور الخلوة في تعزيز قنوات التواصل بين مختلف الوحدات التنظيمية ومشاركتها في صنع القرار وتقريب وجهات النظر والسير في طريق واحد نحو تحقيق رؤية المؤسسة، حيث تضمنت الخلوة عقد ورش عمل وأنشطة جماعية للخروج بمجموعة من الآليات والمبادرات والأفكار التي من شأنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حكومة دبي.

وأضاف: تعد الخلوة الاستراتيجية نقطة البداية لمرحلة جديدة من النمو والازدهار على جميع المستويات بالمؤسسة، واصفاً الخلوة بأنها منصة مهمة للحوار وتبادل الخبرات للتأكد من توحيد الجهود وبحث خطط التنمية ومناقشة سبل تحقيق إنجازات جديدة ومبادرات طموحة تلبي احتياجات المجتمع.

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