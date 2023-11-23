غرفة دبي العالمية تدعم النمو الدولي للشركات المحلية

نظمت غرفة دبي العالمية؛ إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أخيراً، الفعالية الثالثة من ((سلسلة التوسع العالمي))، التي تهدف إلى دعم النمو الدولي للشركات المحلية، وتعزيز توسع شركات الإمارة في الأسواق العالمية.

حضر الفعالية 112 مشاركاً من المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار يمثلون 78 شركة عاملة في دبي، حيث سنحت الفرصة للمشاركين في الفعالية للاجتماع مع مديري المكاتب الخارجية لغرفة دبي العالمية، والتعرف منهم على أفضل الطرق للتوسع الخارجي في الأسواق العالمية المستهدفة.

وشهدت الفعالية حلقة نقاشية ضمت ممثلين من موانئ دبي العالمية ((دي بي ورلد))، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وسيتي بنك، وإرنست ويونغ، ناقشت خلالها القضايا المتعلقة بتسهيل توسع الشركات في الخارج.

ووفرت الفعالية أيضاً فرصة للشركات للمشاركة في لقاءات الأعمال، والإطلاع على أبحاث الأسواق وسهولة الوصول للأسواق، وخيارات الدفع المتاحة، وحلول التأمين، والدعم الشامل الذي توفره غرفة دبي العالمية على المستويين المحلي والدولي.

أسواق جديدة

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: تهدف ((سلسلة التوسع العالمي)) إلى تعزيز قدرة أعضائنا على التوسع في أسواق جديدة من خلال تسهيل فرص التواصل، وتوفير معلومات استثمارية محددة، وتقديم إرشادات قيّمة للتوسع عالمياً من خلال التصدير والاستثمار.

واللافت في فعاليتنا الأخيرة أننا أتحنا للحضور فرصة الاجتماع مع ممثلي مكاتبنا الخارجية الذين يمتلكون معلومات محددة وثرية حول الأسواق الخارجية. وبالتأكيد، تساعد هذه المبادرة الشركات المحلية على تحقيق طموحاتها التوسعية وتوفير الدعم لها في كل مرحلة من مراحل توسعها الخارجي.

مبادرة

تم إطلاق ((سلسلة التوسع العالمي)) لدعم أهداف مبادرة ((دبي جلوبال))، حيث تساعد الشركات على استكشاف منهجيات واستراتيجيات دخول الأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى حلول تمويل التجارة وائتمان الصادرات للتغلب على التحديات المالية التي تحول دون انخراط هذه الشركات في التجارة الدولية.

كما تعمل المبادرة على تسريع الجهود الرامية إلى زيادة تجارة دبي الخارجية غير النفطية إلى 2 تريليون درهم بحلول عام 2026 ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) في مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل.

يشار إلى أن غرفة دبي العالمية تركز على تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية والمستثمرين ورجال الأعمال، وترسيخ مكانة دبي كمركز تجاري عالمي.

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