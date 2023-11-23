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«اتصالات من إي آند» تقود حوار الشبكات المستدامة في المستقبل الرقمي

11/23/2023 7:22:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شاركت ((اتصالات من إي آند)) في جلسة حوارية لاستشراف مستقبل الشبكات المستدامة في عصر شبكة الجيل الخامس المتقدمة، وذلك على هامش المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (23 - WRC) في دبي المنبثق عن الاتحاد الدولي للاتصالات، والذي انطلق في مركز دبي التجاري العالمي في 20 نوفمبر الجاري، ويستمر إلى 15 ديسمبر المقبل تحت إشراف وتنظيم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وبمشاركة السلطات الحكومية الوطنية، ووكالات تنظيم الاتصالات، ونخبة من الشركاء المتخصصين، لعقد نقاشات محورية حول أبرز السياسات واللوائح التنظيمية الخاصة بالقطاع على نطاق عالمي.

وتقود ((اتصالات من إي آند)) جلسة حوارية تمثل منصة للخبراء، للتعرف على أحدث التطورات لتقنية شبكة الجيل الخامس في دولة الإمارات المستقلة (SA) وغير المستقلة (NSA)، ورحلة التحول إلى الاستفادة من قدرات شبكات الجيل الخامس المتقدمة، وتشمل الجلسة تبادل وجهات النظر حول أحدث التطورات في الصناعة، ودور شبكات الجيل الخامس 5G في تشكيل مستقبل قطاع الاتصالات.

وأكد خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في ((اتصالات من إي آند))، أهمية الشبكات المستدامة ودورها في تشكيل المستقبل الرقمي، وقال: ((تتيح الجلسة النقاشية الفرصة لصناع القرار والشركاء للتعرف على أهم تطورات شبكة الجيل الخامس وقدراتها على دعم جهود الاستدامة، وتسلط الضوء على التزام ((اتصالات من إي آند)) المتواصل بالعمل، ضمن مبادئ الاستدامة وعملها المستمر على تطوير قطاع الاتصالات في دولة الإمارات)).

وأطلقت ((إي آند)) الشرائح الهاتفية الخضراء المعاد تدويرها لعملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة استعداداً لمشاركتها في مؤتمر الأطراف (كوب28)، كجزء من التزامها بمعايير الحوكمة البيئية والمجتمعية المؤسسية (ESG) للمساهمة في رسم معالم مستقبل أكثر استدامة.

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