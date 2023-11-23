سرقة عملات مشفرة بـ 110 ملايين دولار

تعرض سوق الكريبتو، لضربة قوية بعد تعرض بورصة عملات رقمية لاختراق نتج عنه سرقة عملات رقمية بملايين الدولارات، وتعرضت مشاريع مرتبطة برائد الأصول الرقمية جاستن صن لعمليات اختراق منفصلة، من بينها بورصة العملات المشفرة (إتش تي إكس - HTX)، ويبدو أن هذه الهجمات أدت إلى فقدان عملات مشفرة يقدر قيمتها بأكثر من 110 مليون دولار.

وأكد رائد الأصول الرقمية جاستن صن في تغريدة على ((إكس))، أن ((إتش تي إكس)) تعرضت للاختراق، وأن البورصة أوقفت ((مؤقتاً)) عمليات الإيداع والسحب، دون تقديم تفاصيل عن المبلغ المفقود. وقال متحدث باسم ((إتش تي إكس))، إن عملات مشفرة تصل قيمتها إلى نحو 30 مليون دولار سُرقت من المحفظة التابعة للبورصة، مضيفاً أن المنصة تحقق في الحادث.

وبشكل منفصل، قالت شركة أبحاث سلاسل الكتل ((كريبتو كانت))، إن جسر ((إتش إي سي أو بريدج))، الذي أسسته ((إتش تي إكس)) لتمكين تحويلات أموال أقل تكلفة بين سلاسل كتل مختلفة، خسر أكثر من 85 مليون دولار في صورة عملات ((إيثر))، وهي عملة ((تيذر)) المستقرة، والعديد من الرموز المميزة الأخرى في اختراق منفصل.

وأوضح المتحدث باسم ((إتش تي إكس))، أن ((إتش إي سي أو)) تعمل بشكل مستقل عن البورصة. لم تستجب ((إتش إي سي أو)) لطلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق. وتأتي الهجمات بعد أسابيع فقط من إعلان ((بولينكس))، وهي بورصة عملات مشفرة أخرى مدعومة من صن، أنها تعرضت لاختراق، أدى إلى استنزاف عملات مشفرة مختلفة بأكثر من 100 مليون دولار. كما خسرت شركة ((إتش تي إكس)) أيضاً 8 ملايين دولار، في خرق أمني في سبتمبر. وقال صن في منشور على موقع ((إكس))، المعروف سابقاً باسم ((تويتر)): ((ستقوم (إتش تي إكس) بتعويض خسائر محفظة الشركة بالكامل)). وأضاف: ((سنستأنف الخدمات بمجرد أن ننتهي من التحقيق وتحديد السبب)).

ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع جماعي يشهده سوق الكريبتو بعد الانتكاسة التي تعرض لها منذ ساعات بفعل استقالة تشانج بينج تشاو، مؤسس أكبر بورصة عملات رقمية في العالم بينانس، وأفاد مصدر، بأنّ تشانج بينج تشاو، مؤسس باينانس، سيبقى في منطقة سياتل الأمريكية حتى مساء الاثنين، بعد الاعتراف الذي قام به تشاو يوم الثلاثاء بارتكاب مخالفات في قوانين منع غسل الأموال الأمريكية.

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