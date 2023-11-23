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أقدم البنوك المركزية على مستوى العالم

11/23/2023 7:22:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تلعب البنوك المركزية للدول دوراً مهماً في تنمية اقتصادها عبر تحقيق الاستقرار ‏المالي والنقدي، وترفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، وتخفضها لتحفيز النمو، بالإضافة إلى الأدوار التنموية الأخرى.

وتعد غالبية البنوك المركزية في العالم مستقلة، ولكنها مسؤولة أمام حكوماتها ‏وبرلماناتها.‏

ومن أهم وأكبر البنوك المركزية على مستوى العالم، ورغم أنه ليس من الـ 10 الأوائل التي تم تأسيسها ((الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي)) الذي تأسس عام 1913، والبنك المركزي الأوروبي الذي تأسس عام 1989.‏

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