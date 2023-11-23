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القرية العالمية تحتفي بعيد الاتحاد

11/23/2023 7:22:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت القرية العالمية، عن استعداداتها للاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات بمجموعة من الفعاليات والأنشطة المميزة، وذلك لغاية الثالث من ديسمبر المقبل، حيث ستزدان الوجهة بالمظاهر الاحتفالية التي تشمل مجموعة من العروض الثقافية والأنشطة التراثية والترفيهية التي تحمل طابعاً يحتفي بروح وحدة الإمارات وتناغمها مع الثقافات الأخرى التي تحتضنها القرية العالمية.

وسيكون ضيوف القرية العالمية خلال هذه الفترة، على موعد مع مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المميزة في جميع أنحاء الوجهة، حيث سيحتضن المسرح الرئيسي باقة من العروض الفنية التي تشمل أوبريت ((رؤية الإمارات))، وهو العرض الفني الآسر الذي سيستمر لـ 30 دقيقة من 1 حتى 3 ديسمبر، ويمزج بين إبداعات العروض المسرحية للأوبرا والأنغام الموسيقية التي تستعرض محطات دولة الإمارات العربية المتحدة طوال رحلتها الحافلة بالإنجازات.

كما ستحتضن القرية العالمية خلال احتفالاتها بعيد الاتحاد الـ 52، مجموعة من العروض الثقافية الأصيلة التي تتضمن رقصة ((اليولة)) الشهيرة، ورقصة ((العيالة)) التي تعبر عن الانتصار في الثقافة الإماراتية، والتي ستجوب بسحرها أرجاء الوجهة من 1 حتى 3 ديسمبر، فيما يمكن للضيوف التعمق في التراث الإماراتي الغني بتجربة فنون الحناء التي تقدمها أكشاك مخصصة، إلى جانب كشك الصور الفوتوغرافية التي تحمل طابع احتفالات عيد الاتحاد، وتجربة الصقارة التي تتيح للضيوف التفاعل مع الصقور.

واستكمالاً للأجواء الاحتفالية التي ستغمر أرجاء القرية العالمية خلال تلك الفترة، يمكن للضيوف الحصول على الهدايا التذكارية الخاصة بعيد الاتحاد من جناح الإمارات وجناح 971 من المجتمع وجناح مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، إلى جانب مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أو التوجه للمطاعم التقليدية المنتشرة في جميع أرجاء القرية العالمية لتذوق المأكولات الإماراتية الأصيلة. وستكتسي أرجاء القرية العالمية خلال احتفالاتها بعيد الاتحاد الـ 52، بألوان علم الإمارات.

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