دبي خامس وجهة عالمية للطعام

(MENAFN
- Al-Bayan)
حلت مدينة دبي في المرتبة الخامسة عالمياً على مؤشر ((وجهة مدينة الطعام)) وفق دراسة شاملة لمشهد الطهي العالمي في 75 مدينة حول العالم، بتكليف من وكالة تأجير منازل العطلات الألمانية ((هوليدو)).
وبحسب الصحيفة الهندية جاءت دبي بين أفضل المدن في تقديم مزيج استثنائي من تجارب الطعام عالية الجودة والمتنوعة، وحققت مجموعاً إجمالياً 97.55 %، متفوقة على برشلونة وسنغافورة وهونغ كونغ ولوس أنجليس وبانكوك وغيرها.
وأفادت ((إيكونوميك تايمز)) بأن اختيار الـ 75 مدينة تم بناء على حضورها القوي في أدلة تصنيف متعددة.واستكشفت الدراسة كلاً من وجهات عشاق الطعام التقليدية والحديثة مع عرض لأشكال تذوق الطعام المتنوعة والغنية في العالم. وفي تجارب عشاق الطعام بناء على مؤشرات الأنشطة والخبرات البصرية، تصدرت طوكيو قائمة المدن الرائدة تليها برشلونة ثم دبي.
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