دبي خامس وجهة عالمية للطعام

حلت مدينة دبي في المرتبة الخامسة عالمياً على مؤشر ((وجهة مدينة الطعام)) وفق دراسة شاملة لمشهد الطهي العالمي في 75 مدينة حول العالم، بتكليف من وكالة تأجير منازل العطلات الألمانية ((هوليدو)).

وبحسب الصحيفة الهندية جاءت دبي بين أفضل المدن في تقديم مزيج استثنائي من تجارب الطعام عالية الجودة والمتنوعة، وحققت مجموعاً إجمالياً 97.55 %، متفوقة على برشلونة وسنغافورة وهونغ كونغ ولوس أنجليس وبانكوك وغيرها.

وأفادت ((إيكونوميك تايمز)) بأن اختيار الـ 75 مدينة تم بناء على حضورها القوي في أدلة تصنيف متعددة.واستكشفت الدراسة كلاً من وجهات عشاق الطعام التقليدية والحديثة مع عرض لأشكال تذوق الطعام المتنوعة والغنية في العالم. وفي تجارب عشاق الطعام بناء على مؤشرات الأنشطة والخبرات البصرية، تصدرت طوكيو قائمة المدن الرائدة تليها برشلونة ثم دبي.

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