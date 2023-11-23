فرنسا تدعم دعوة المملكة المتحدة لتأخير الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية

أظهرت فرنسا رغبتها في تأخير تطبيق الرسوم الجمركية على مبيعات السيارات الكهربائية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، لتُزيل بذلك عقبة كبيرة أمام اتفاقية جديدة بشأن الضريبة، المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ في يناير. وصرّح أوليفييه بيشت، وزير التجارة الفرنسي، في مقابلة أجراها مع فاينانشال تايمز، أن بلاده ترغب في تسوية هذه المسألة.

لطالما رفعت فرنسا صوتها وحيدة داخل الاتحاد لمعارضة تأجيل الرسوم بنسبة 10% على مبيعات السيارات الكهربائية. وقال بيشت: ((آمل أن نتوصل إلى حل خلال الأسابيع المقبلة))، مضيفًا أن باريس ((منفتحة على الأفكار)) المتعلقة بتأجيل الرسوم الجمركية قبل 31 ديسمبر. وقال: ((تُعد المملكة المتحدة السوق رقم واحد للإنتاج الأوروبي مع تزايد الطلب على السيارات الكهربائية، ما يوفر الكثير من الفرص لشركاتنا)). وتابع: ((لذلك، سنستمع جيداً للحلول التي يمكن أن تقدمها المفوضية (الأوروبية) لحل هذه المسألة، مع مراعاة أنه من المهم للغاية الحفاظ على تحفيز استثمارات البطاريات على أراضينا)).

وتنص اتفاقية التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم بنسبة 10% على السيارات الكهربائية المشحونة عبر قناة المانش، إذا كانت بطارياتها مصنوعة بدرجة كبيرة خارج أوروبا أو المملكة المتحدة. وأشار القائمون على صناعة السيارات في المملكة المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي إلى أن أوروبا ليس لديها حتى الآن القدرة الكافية على صناعة البطاريات محليًا لتلبية قواعد المنشأ، محذرين من أن الرسوم الجمركية ستكلفها المليارات وستخنق الطلب.

وحظي طلب المملكة المتحدة لتأجيل الضريبة لمدة 3 سنوات بدعم من ألمانيا ودول عضوة أخرى، تعتقد أن الشركات الصينية التي تدفع بالفعل الرسوم الجمركية ستكون هي المستفيد الرئيسي من ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية المصنعة في الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لدبلوماسي أوروبي كبير مطلع على المناقشات، كانت فرنسا الدولة التي تمتلك صناعة سيارات كبيرة في الاتحاد الأوروبي والتي عارضت التمديد الشامل في اجتماع أعضاء الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع الماضي. وأشارت باريس إلى أن تغيير شروط اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يشكل خطرًا، حيث يخلق سابقة يمكن أن تستغلها لندن للمطالبة بإجراء تغييرات أخرى على الاتفاقية، التي أضرت بالعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة منذ تطبيقها في يناير 2021.

وطلبت باريس من المفوضية الأوروبية النظر في معالجة مخاوف مصنعي السيارات في الاتحاد الأوروبي دون إعادة فتح اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. واحتجت بأن قطاعات كبيرة من الصناعة في الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون قادرة على تحقيق شروط الصفقة في بضعة أشهر. وأضاف بيشت أيضًا أنه يعتقد أن من الممكن تحقيق ذلك.

وقال مسؤولون إن المفوضية الأوروبية تنظر في أمر تعديلات بلوائح التجارة، ولكنها قلقة من إزالة حوافز استثمار صناعة السيارات في سلاسل توريد البطاريات في الاتحاد الأوروبي. وقالت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية إن ((الحلول الترقيعية)) للنزاع حول الرسوم الجمركية ليست جيدة على نحو كاف.

وقالت المديرة العامة للرابطة، سيجريد دي فريس: ((نحن ننحرف ناحية موعد نهائي مصيري. والتمديد لمدة ثلاث سنوات، لا أقل، لقواعد المنشأ الحالية أمر لا غنى عنه لحماية تنافسية صناعة السيارات الكهربائية في أوروبا)).

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، الأسبوع الماضي، إنه ((سيبحث عن حلول ستحظى بدعم جميع الدول الأعضاء)).

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