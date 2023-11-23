30% نمو عمليات «مرحبا» بمطار دبي في 6 أشهر

سجلت ((مرحبا))، العلامة التجارية العالمية في مجال الضيافة في المطارات التابعة لـ((دناتا))، نمواً بنسبة 30 % على أساس سنوي بحجوزات العملاء في مطار دبي الدولي، خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية 2023 / 2024. وزاد إقبال المسافرين على تعزيز رحلاتهم بخدمة الاستقبال والمساعدة والصالات الخاصة في المطار.

وقدم فريق ((مرحبا)) خدماته لأكثر من 1.2 مليون مسافر عبر المحطات الثلاث في مطار دبي الدولي، وذلك خلال المدة من 1 أبريل وحتى 30 سبتمبر 2023. واجتذبت صالات ((مرحبا)) 900 ألف عميل خلال المدة ذاتها، لتصل إلى ذروة يومية بأكثر من 8000 زائر في يونيو.

ووسعت ((مرحبا)) مؤخراً عروضها بإطلاق ((مرحبا كونسيرج))، الخدمة الشاملة لتلبية متطلبات الركاب في اللحظة الأخيرة. وتقع كاونترات الكونسيرج في قاعات المغادرة بمبنيي الركاب 1 و2 بمطار دبي الدولي، وتقدم مجموعة شاملة من الخدمات، بما في ذلك حجز التذاكر، وتأمين السفر، والاستقبال والمساعدة، والصالة، وإلغاء التأشيرة وخدمات المسار السريع. وسوف يضاف مستقبلاً مزيد من الكاونترات داخل مباني مطار دبي الدولي الثلاثة.

وقال ستيف ألين، الرئيس التنفيذي لمجموعة ((دناتا)): يجسد النمو الكبير الذي حققته مرحبا الشعبية المستمرة التي تتمتع بها دبي، والطلب المتزايد على خدمات الضيافة ذات الجودة العالية التي نقدمها في المطارات. وتوسع خدمة مرحبا كونسيرج عروضنا، ما يوفر للمسافرين حلولاً سريعة وفعالة في مطار دبي الدولي. وسوف نواصل تعزيز خدماتنا لتحسين تجربة المسافرين طوال رحلاتهم عبر المطار.

وتضمن ((مرحبا)) مروراً سريعاً وآمناً للمسافرين عبر مطار دبي الدولي، بدءاً من المسار السريع وحتى المساعدة في عمليات نقل الأمتعة. وبين أبريل وسبتمبر 2023، استمتع أكثر من 210 آلاف عميل بخدمات الاستقبال والمساعدة في المطار.

وتوفر صالات ((مرحبا)) الخمس في مطار دبي الدولي خدمة الواي فاي فائقة السرعة ومأكولات عالمية تلبي مجموعة واسعة من المتطلبات الغذائية والإثنية.

وتفضل أعداد كبيرة من العملاء، الذين يستمتعون بضيافة ((مرحبا)) برياني دجاج شاجاهاني باعتباره الطبق الأكثر شعبية، حيث استهلكوا أكثر من 23 طناً بين أبريل وسبتمبر. وتم استخدام أكثر من 4.5 أطنان من حبوب/ أكياس القهوة لصنع أكثر من 450 ألف كوب من القهوة. وتناول المسافرون في الصباح 16 طناً من البيض المخفوق كطبق الإفطار المفضل لديهم. كما تم استهلاك أكثر من 420 ألف شطيرة متنوعة، إضافة إلى أكثر من 210 آلاف علبة مشروبات غازية.

وأطلقت خدمات ((مرحبا))، في الإمارات لمساعدة المسافرين القادمين إلى مطار دبي الدولي أو المغادرين منه. ويشهد الإقبال على خدمات الاستقبال والمساعدة نمواً كبيراً ومتواصلاً، تزامناً مع تعزز مكانة دبي كمركز رئيسي للسفر الدولي.

وتواصل ((مرحبا)) توسيع عروض منتجاتها من خلال قائمة متنامية من الخدمات والخيارات الإضافية المصممة لجعل تجربة الركاب في المطار مريحة قدر الإمكان.

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