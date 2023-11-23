-->

Friday, 24 November 2023 03:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«ميبا»: 40 % حصة الإمارات من حركة طيران رجال الأعمال بالمنطقة

11/23/2023 7:22:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفاد علي أحمد النقبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ((ميبا))، بأن الإمارات تستحوذ على ما يتراوح بين 35 و40% من حركة طيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتكون بذلك أكبر أسواق المنطقة.

وأشار في تصريحات على هامش المؤتمر الثالث لمنظمة ((إيكاو)) بشأن الطيران والوقود البديل، إلى أن عدد الطائرات الخاصة أو طائرات رجال الأعمال التي تعمل في الإمارات يتخطى 500 طائرة، فيما يتخطى عدد الطائرات المسجلة في الدولة 200 طائرة.

ارتفاع كبير

وأوضح أن عدد الطائرات التي تعمل في السوق المحلي ارتفع بشكل كبير في الفترة الأخيرة، لكن عملية التسجيل لم تتم للكثير منها باعتبار أن ذلك يرتبط بأمور إجرائية تحتاج بعض الوقت.

وحول الاتفاقية التي تم توقيعها بين ((ميبا)) والهيئة العامة للطيران المدني، قال إنها تهدف إلى ترسيخ أطر التعاون وتطوير عمل طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، وزيادة حركة هذا القطاع المحوري، بحيث يتم استقطاب المزيد من الطائرات لتكون مسجلة في الإمارات أو لتعمل انطلاقاً من السوق المحلي.

وأضاف: يعتبر طيران رجال الأعمال والطيران الخاص لاعباً أساسياً في منظومة الطيران بالإمارات، إذ تعتبر الدولة قائدة في مجال طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، ونطمح أن تكون الدولة القاعدة الأساسية والمقر الأساسي لطيران رجال الأعمال في المنطقة ككل.

وقال إن الاتفاقية ستنطوي على توقيع بعض العقود الرامية إلى تطوير هذه الصناعة، وعلى تأسيس لجان متخصصة سواء في مجال التشغيل أو التسجيل أو المناولة الأرضية وغير ذلك. وأضاف: نتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني لتسريع عملية التسجيل، ولجعل الإمارات المقر الرئيسي لخدمات طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في المنطقة بما يشمل لتسجيل والعمل.

وفيما يخص اعتماد الوقود البديل في عمليات التشغيل، قال إن طيران رجال الأعمال من ضمن منظومة دعم استخدام وقود الطيران المستدام عن طريق المجلس العالمي لطيران رجال الأعمال. وأكد التزام طيران رجال الأعمال والطيران الخاص باستخدام معظم الطائرات الخاصة لوقود الطيران المستدام والوصول إلى صافي صفر انبعاثات في 2050.

وأشار إلى أن العديد من التجارب تمت لاستخدام الوقود المستدام في الطيران الخاص، وقبل شهر تم الإعلان عن رحلة طائرة جولف ستريم G600 باستخدام الوقود البديل من أمريكا إلى وسط أوروبا.

وحول الانبعاثات الصادرة عن طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، أفاد بأن الرقم لا يذكر، إذ لا يتخطى 0.02 % من انبعاثات قطاع الطيران بشكل عام والتي هي عند حدود 2 % من إجمالي الانبعاثات العالمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN23112023000110011019ID1107479800

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث