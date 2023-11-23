«ميبا»: 40 % حصة الإمارات من حركة طيران رجال الأعمال بالمنطقة

أفاد علي أحمد النقبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ((ميبا))، بأن الإمارات تستحوذ على ما يتراوح بين 35 و40% من حركة طيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتكون بذلك أكبر أسواق المنطقة.

وأشار في تصريحات على هامش المؤتمر الثالث لمنظمة ((إيكاو)) بشأن الطيران والوقود البديل، إلى أن عدد الطائرات الخاصة أو طائرات رجال الأعمال التي تعمل في الإمارات يتخطى 500 طائرة، فيما يتخطى عدد الطائرات المسجلة في الدولة 200 طائرة.

ارتفاع كبير

وأوضح أن عدد الطائرات التي تعمل في السوق المحلي ارتفع بشكل كبير في الفترة الأخيرة، لكن عملية التسجيل لم تتم للكثير منها باعتبار أن ذلك يرتبط بأمور إجرائية تحتاج بعض الوقت.

وحول الاتفاقية التي تم توقيعها بين ((ميبا)) والهيئة العامة للطيران المدني، قال إنها تهدف إلى ترسيخ أطر التعاون وتطوير عمل طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، وزيادة حركة هذا القطاع المحوري، بحيث يتم استقطاب المزيد من الطائرات لتكون مسجلة في الإمارات أو لتعمل انطلاقاً من السوق المحلي.

وأضاف: يعتبر طيران رجال الأعمال والطيران الخاص لاعباً أساسياً في منظومة الطيران بالإمارات، إذ تعتبر الدولة قائدة في مجال طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، ونطمح أن تكون الدولة القاعدة الأساسية والمقر الأساسي لطيران رجال الأعمال في المنطقة ككل.

وقال إن الاتفاقية ستنطوي على توقيع بعض العقود الرامية إلى تطوير هذه الصناعة، وعلى تأسيس لجان متخصصة سواء في مجال التشغيل أو التسجيل أو المناولة الأرضية وغير ذلك. وأضاف: نتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني لتسريع عملية التسجيل، ولجعل الإمارات المقر الرئيسي لخدمات طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في المنطقة بما يشمل لتسجيل والعمل.

وفيما يخص اعتماد الوقود البديل في عمليات التشغيل، قال إن طيران رجال الأعمال من ضمن منظومة دعم استخدام وقود الطيران المستدام عن طريق المجلس العالمي لطيران رجال الأعمال. وأكد التزام طيران رجال الأعمال والطيران الخاص باستخدام معظم الطائرات الخاصة لوقود الطيران المستدام والوصول إلى صافي صفر انبعاثات في 2050.

وأشار إلى أن العديد من التجارب تمت لاستخدام الوقود المستدام في الطيران الخاص، وقبل شهر تم الإعلان عن رحلة طائرة جولف ستريم G600 باستخدام الوقود البديل من أمريكا إلى وسط أوروبا.

وحول الانبعاثات الصادرة عن طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، أفاد بأن الرقم لا يذكر، إذ لا يتخطى 0.02 % من انبعاثات قطاع الطيران بشكل عام والتي هي عند حدود 2 % من إجمالي الانبعاثات العالمية.

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