إمكانيات هائلة للاقتصاد في إندونيسيا تعوقها عقبات كامنة

في 2019، أصدر البنك الدولي تقريراً كان له وقع عميق في صفوف النخبة السياسية في إندونيسيا، إذ شدد على أن البلاد أخفقت في اقتناص فرصة التغيرات الهائلة في سلاسل توريد التصنيع العالمية، الناجمة عن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وسلّط البنك الدولي آنذاك الضوء على أنه من بين أكثر من 30 شركة صينية أعلنت خلال الفترة بين يونيو وأغسطس ذلك العام التوسع في الخارج، لم تخطط أي منها للقيام بذلك في إندونيسيا. كما أن نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي تضاءلت في الفترة بين 2012 و2019، مقارنة بازديادها في بلدان أخرى بالمنطقة، مثل فيتنام وماليزيا والفلبين وتايلاند. الأسوأ من ذلك هو أن غالبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إندونيسيا اتجهت إلى القطاعات غير التصنيعية.

وعلى إثر ذلك، سارع الرئيس، جوكو ويدودو، إلى العمل، حيث أصدر ((قانون العمل الشامل))، الذي ضمّ في طياته تغييرات ضخمة في أكثر من 70 قانوناً للعمل والضرائب، بجانب قوانين أخرى؛ بهدف تقليل الروتين وجعل البلاد أكثر جاذبية. لكن القانون واجهته ردود فعل سلبية، لأنه يقلل من حقوق العمالة، في حين رحبت به الشركات لخفضه معدلات الضرائب على الشركات وتيسيره لقوانين العمل، فضلاً عن تبسيطه لقواعد الأعمال.

لقد جاء القانون الشامل ليبرز طموح إندونيسيا إلى أن تصبح ركيزة أساسية في سلسلة التوريد الدولية، فالبلاد تتمتع بسوق محلية ضخمة وتضم رابع أكبر تعداد سكاني على مستوى العالم، وهي خامس أكبر اقتصاد في القارة الآسيوية، ولديها فائض من الموارد الطبيعية، لكنها لطالما أبخست نفسها حقها.

وفي عهد ويدودو، الذي وصل للحكم في عام 2014، عبر كثيرٌ من المستثمرين الأجانب عن آمالهم بإجرائه إصلاحات هيكلية ضرورية لمعالجة الإجراءات الروتينية المبهمة، والتخلص من مصالح الأعمال الفاسدة التي أعاقت بدورها تقدم البلاد في كثير من الأحيان. وأدّت ((التكلفة الخفية للدخول)) طويلاً إلى صعوبة إقناع الكثير من المستثمرين العالميين بالمجيء لإندونيسيا، بحسب إيفان لاكسمانا، الزميل لدى المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في سنغافورة.

وثمّة مشكلات هيكلية أوسع نطاقاً، مثل: انقطاعات التيار الكهربائي، وتعثر قطاع النقل، وشح إمدادات المياه، وجميعها مشكلات شائعة في كافة أنحاء الأرخبيل الإندونيسي، وهي تبعد الكثير من المجموعات متعددة الجنسية التي تحتاج للثقة والتثبت من الاستقرار لتشغيل المصانع. كذلك، لا يزال الكثير من الصناعات في حاجة ماسة للابتكار والإنتاج الأكثر كفاءة.

وحاول ويدودو، إلى جانب ذلك، معالجة عقبة أخرى، تتمثل في نقص المواهب. وأقر نديم مكارم، رائد الأعمال المتخصص في التكنولوجيا الذي عُيّن وزيراً للتعليم في 2019، بحاجة النظام التعليمي الإندونيسي للإصلاح. وعوجاء تعيين مكارم في منصبه لإصلاح النظام المدرسي، إذ لطالما تخلفت إندونيسيا عن جيرانها في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة والحساب.

وقال مكارم إن إندونيسيا تحتاج ((للبدء من الطرف السفلي لسلسلة التوريد والاتجاه لأعلى ببطء، قبل التحول إلى التصنيع التكنولوجي المتطور. إن لن تكن لديك سابقة في هذه الصناعات هنا، فكيف يمكنك إذاً اجتذابها؟)).

ولا تزال الشركات الأجنبية حتى يومنا هذا تعاني من بيئة العمل؛ فيما لا يتطلب تغيير القواعد التنظيمية سوى أيام معدودة. وقد اكتشفت ((بايت دانس)) المالكة لـ ((تيك توك))، هذا بالطريقة الصعبة في سبتمبر، عندما أُجبرت فجأة على تعليق خدماتها للتسوق عبر الإنترنت في إندونيسيا. هناك أيضاً قوانين تحظر الملكية الأجنبية، ما يتطلب في كثير من الأحيان شريكاً محلياً للعمل. علاوة على ذلك، تتعطل المشروعات لأسباب غير مفهومة، ويمكن أن تظل طلبات حاسمة دون توقيع أو موافقة طيلة أشهر.

وتسهم كل هذه المشكلات في استمرار تأخر إندونيسيا عن ركب نظيراتها في جنوب شرق آسيا فيما يتعلق باستغلال إعادة توجيه وتنويع سلاسل التوريد العالمية بعيداً عن الصين، خاصة في مجال تصنيع التقنيات الفائقة.

ومع ذلك، هناك أسباب للتفاؤل، إذ تصب العوامل الجيوسياسية في صالح جاكرتا على نحو متزايد، خاصة المحاولات الأمريكية لتعميق روابطها بالحكومات الآسيوية في مواجهة الصين. وبعد اجتماع ثنائي جمع الرئيس الأمريكي، جو بايدن بنظيره جوكو ويدودو، في واشنطن منذ أيام، أعلنت الولايات المتحدة أنها تنظر في اعتبار إندونيسيا شريكاً في إنشاء سلسلة قيمة عالمية لتصنيع أشباه الموصلات.

ثمة نقطة أخرى مبشرة في قطاع السلع الأساسية، تتمثل في هيمنة المعادن والتعدين على الاستثمارات الأجنبية المباشرة القياسية لإندونيسيا التي قفزت إلى 22 مليار دولار في العام الماضي. كما أصبحت البلاد مركزاً لسلسلة التوريد العالمية للمركبات الكهربائية، بفضل احتياطاتها الوفيرة من معدن النيكل، وهو ركيزة أساسية للصناعة. وتأتي ((فورد)) و((هيونداي)) و((فيل)) و((تسينغشان)) من بين الشركات التي تعمل على بناء مصانع محلية للبطاريات والمركبات الكهربائية في البلاد.

وفيما تتجه إندونيسيا نحو انتخابات وطنية حاسمة في وقت مبكر من العام المقبل، يظل الفساد والمصالح الخاصة المكتسبة عوامل رادعة أساسية أمام الأعمال والاستثمار. وهذه هي النواحي الأبرز التي تحتاج للمعالجة على نحو أكثر حسماً، إذا كان للاقتصاد الإندونيسي الهائل ليحقق قدراته في تحقيق وثبة هائلة تفوق جيرانه.

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