مخاطر أزمات مالية عالمية كبيرة تلوح في الأفق

الدين العام بالبلدان ذات الدخل المرتفع بلغ مستويات خطيرة

ثمّة تعليق ساخر يتردد منذ وقت طويل، بأن اختصار ((آي إم إف))، لا يشير إلى صندوق النقد الدولي، وإنما إلى عبارة ((الأمر يتعلق بالناحية المالية غالباً)). فقد واصل صندوق النقد دائماً شكواه من غياب الانضباط المالي بالبلدان الغارقة في الأزمات، مثل اليونان والأرجنتين. ولكن في سياق مراقبته الأوسع، كان الصندوق متساهلاً نسبياً بشأن السياسة المالية منذ الأزمة المالية العالمية.

كان ذلك في عالم تسوده ((أسعار فائدة منخفضة لمدة طويلة))، أو حتى ((أسعار فائدة أقل لمدة أطول))، بيد أنه لم يعد هذا هو العالم الذي نعيشه اليوم، وقد تغير الصندوق بدوره. وقد دقت غيتا غوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، ناقوس الخطر، داعية إلى ((التركيز مجدداً على السياسة المالية، ومعها إعادة ضبط عملية التفكير في السياسة المالية)). إذن، فقد أصبح صندوق النقد الدولي ((مالي غالباً)) من جديد.

لا ريب في بلوغ الدين العام مستويات مرتفعة وفق المعايير السابقة. فقد أظهر تحديث لرسم بياني نشره الصندوق في 2020، أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلدان ذات الدخل المرتفع سجلت 112% في 2023، منخفضة عن القمة الأخيرة، عندما بلغت 124% في 2020، وتساوت الأخيرة مع قمة سابقة تم تسجيلها في 1946.

لكن ما يجعل الأمر أكثر جدارة بالملاحظة، هو أن الذروة السابقة سُجلت بعد انقضاء الحرب العالمية الثانية، في حين سُجلت الأخيرة في فترة سلم. علاوة على ذلك، بلغت النسبة المسجلة في الاقتصادات الناشئة 69% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مستوى قياسي لهذه البلدان.

إذن، هل تلوح أزمة دين عام في الأفق؟ إذا كان ذلك صحيحاً، فهل سنشهد حالات عجز عن السداد، وتضخماً وكبحاً مالياً (محاولات لأن تظل الديون رخيصة عنوة)؟ أم سنشهد مزيجاً من الثلاثة؟ وإذا لم يحدث أي من هذه الأمور، فما الذي يجب علينا فعله؟.

ذكّرنا أوليفييه بلانشار كبير خبراء الاقتصاديين السابق لدى صندوق النقد الدولي، والذي يعمل حالياً لدى معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن العاصمة، مؤخراً، بآليات ومخاطر الديون في مدونة له. وفي ما يتعلق بالأولى، فإن العوامل المحددة كالآتي: أولاً العلاقة بين أسعار الفائدة على الدين ومعدل النمو الاقتصادي، وثانياً نسبة العجز المالي الأولي (أي العجز قبل مدفوعات الفائدة) إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وبالنسبة للأخيرة، فإن الأمر الأكثر أهمية، هو وجوب ألا تنمو الديون على نحو يجعلها قابلة للانفجارِ. وفي حين لا يمكن تعريف نسبة محددة للدين باعتبارها غير مستدامة، سواء على أساس تجريبي أو نظري، فإنه كلما ارتفعت النسبة الأولية وتسارعت وتيرة نموها، كان الدين أقل ترجيحاً لأن يكون مُستداماً. ويرى بلانشار أن ((الاقتصادات المتقدمة بمقدورها المحافظة على نسبة أعلى من الدين، طالما أنها ليست قابلة للانفجار)). لكن هناك احتمالية تتمثل في ارتفاع الفائدة مع ارتفاع مستويات الدين، وإذا تحقق ذلك، فستميل ديناميكيات الدين إلى أن تكون أكثر استشراءً وقابلية للانفجار.

وإذا كان لنسب الدين أن تظل مستقرة، فيتعين تساوي معدل النمو الاقتصادي ومتوسط سعر الفائدة، عندما يكون الميزان الأولي صفراً. وكلما زاد فائض سعر الفائدة عن معدل النمو، كان الفائض المالي الأولي أكبر، والعكس صحيح. لكن إلى أين وصلت الديون والعجز المالي للاقتصادات الكبرى ذات الدخل المرتفع اليوم؟.

وتسجل نسب صافي الدين مستويات أعلى كثيراً عمّا كانت عليه في العقدين الماضيين، ويتوقع صندوق النقد الدولي اقتراب نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 100% في المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، و133% في إيطاليا، و156% باليابان خلال 2024. وعلى النقيض من ذلك، ففي عام 2001، كانت النسب تقل عن 50% بالمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، و75% في اليابان، و100% في إيطاليا. وقد وقعت هذه القفزات رغم انخفاض أسعار الفائدة. وبالتالي، ليس من المفاجئ أن نسب العجز الأولي كانت كبيرة.

وبالنظر إلى الفترة بين عامي 2008 و2023، بلغت نسب العجز الأولي في المتوسط 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، و5.2% في اليابان، و4.1% في المملكة المتحدة، و2.9% في فرنسا. أما إيطاليا، فلم يتجاوز العجز الأولى فيها 0.2% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي. لكن ذلك لم يكن كافياً لاحتواء ارتفاع الدين، لأن الفائدة كانت مرتفعة للغاية إبان أزمة منطقة اليورو. وكان هذا بمثابة عقاب على الإسراف الذي شهدته منطقة اليورو في وقت سابق، فيما تمكنت ألمانيا، من جانبها، من التمتع بفائض أولي صغير، بلغ في المتوسط 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

إذن، ماذا يخبئ المستقبل في جعبته لأسعار الفائدة والنمو الاقتصادي المأمول؟ لقد قفزت الأولى على نحو هائل، فارتفعت العوائد الاسمية للسندات الحكومية لأجل 10 سنوات، بما يتراوح بين 3 نقاط مئوية في كندا، و3.9 نقاط مئوية بالمملكة المتحدة في الأعوام الثلاثة الماضية، أما اليابان فهي الاستثناء، كما هو معروف.

اللافت للنظر، هو ارتفاع العوائد الحقيقية في كل من بريطانيا والولايات المتحدة، اللتين طرحتا سندات مرتبطة بالمؤشرات لمدة طويلة، على نحو يكاد يوازي تصاعد العوائد الاسمية. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية المحمية من التضخم 3 نقاط مئوية، مقابل زيادة قدرها 3.6 نقاط مئوية للسندات التقليدية، مع تصاعد قدره 3.4 نقاط مئوية للسندات الحكومية البريطانية المرتبطة بالتضخم، مقابل ارتفاع 3.9 نقاط مئوية للسندات الحكومية التقليدية.

ولا يمكن لارتفاع توقعات التضخم على المدى الطويل، أن يشكّل جزءاً كبيراً من السبب وراء قفزة العوائد الاسمية، وبذلك، ربما تكون التفسيرات وراء ذلك، إما تحول صعودي في الفائدة الحقيقية التوازنية، أو السياسة النقدية الأكثر تشدداً. وإذا كانت الأولى هي السبب، فقد تظل الفوائد الحقيقية مرتفعة، أما إذا كانت الأخيرة، فسوف تنخفض مجدداً عند عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها. وإجمالاً، قد تظل الفوائد الحقيقية مرتفعة على نحو دائم، وعند مستويات أعلى مما كانت عليه سابقاً، بيد أن هذا ليس أمراً أكيداً بعد.

وفي النهاية، ما معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة؟ يرجح صندوق النقد الدولي تسجيل معدل النمو الحقيقي بين 2024 و2028 في المتوسط، نسب 1.9% في الولايات المتحدة، و1.8% في كندا،و1.6% في المملكة المتحدة وفرنسا، و1.4% في ألمانيا، و0.9% في إيطاليا، و0.6% في اليابان. وتقل هذه المعدلات بكل تأكيد عن معدلات الفائدة الحقيقية اليوم.

وإذا أرادت الحكومات تفادى مخاطر قفزات الديون، وألا تلجأ في الوقت ذاته للتضخم المفاجئ أو الكبح المالي، فسوف تحتاج لتشديد السياسات المالية، التي ما زالت غالبيتها مفرطة التيسير. لكن هل تجرؤ الحكومات على هذا في مجتمعات تواجه شيخوخة سكانية، واقتصادات تنمو ببطء، واتساعاً للأعباء الدفاعية؟.

من شأن النمو السريع، المساعدة في ذلك الأمر، ولكن مثلما أثبتت حكومة ليز تراس، فلا يمكن تحقيق ذلك باستخدام العصا السحرية، لذلك، يبدو أن خيارات مالية مؤلمة تنتظر الحكومات على الطريق.

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