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مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

11/23/2023 7:22:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قُتل طفل يبلغ من العمر 12 عاماً في الضفة الغربية، بعد إصابته برصاصة في صدره خلال اشتباك مع الجيش الإسرائيلي مساء أمس، وفقاً لما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قام بمداهمة في بلدة بيتا جنوب نابلس. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه جرى نقل الطفل في البداية إلى المستشفى حيث توفي لاحقاً متأثراً بإصابته الخطرة.

وبحسب التقرير، أطلقت قوات الاحتلال النار على الفتى لأسباب غير معروفة. ولم يكن من الممكن في البداية التحقق من المعلومات بشكل مستقل. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في التقرير.

وتدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل بشكل كبير، منذ أن شنَّت حماس هجوماً مفاجئاً على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز نحو 240 رهينة.

وقُتل نحو 220 فلسطينياً بالضفة الغربية في مواجهات مع جنود إسرائيليين وهجمات نفَّذها مستوطنون إسرائيليون منذ 7 أكتوبر، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل أكثر من 1800 فلسطيني منذ 7 أكتوبر، معظمهم على صلة بحماس.

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