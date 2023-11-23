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القضاء المصري يحكم بحبس الفنان محمد رمضان سنة

11/23/2023 7:22:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حكم القضاء المصري، أمس، بحبس الفنان محمد رمضان سنة، بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد أحد البنوك المصرية.

وأصدرت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المنعقدة جنوبي الجيزة حكمها على رمضان بسبب الواقعة التي ترجع إلى ما قبل أكثر من عامين، حسبما أفاد موقع «المصري اليوم» الإخباري.

وكان النجم الشهير قد فاجأ، حينها، متابعيه عبر حسابه الشخصي على «إنستغرام»، بأنه تم التحفظ على أمواله، قائلاً في مقطع فيديو إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد البنوك يخبره بذلك.

وأوضح «نمبر ون»، كما يحب أن يتسمى، أن الدولة المصرية تحفظت على أمواله لدى البنك، من دون أن يذكر السبب وراء ما جرى ومدى صحته.

من جانبه، تجنَّب محمد رمضان التعليق على الحكم القضائي الصادر غيابياً ضده، مشيراً إلى أنه مستمر في التحضير لمسلسله المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

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