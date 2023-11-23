-->

Friday, 24 November 2023 03:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مذكرة قانونية: عمدة نيويورك متهم بالاعتداء الجنسي

11/23/2023 7:22:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يواجه عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، اتهامات بالاعتداء الجنسي والضرب، وفقاً لما ورد في مذكرة قانونية تم تقديمها في وقت متأخر من يوم الأربعاء بموجب قانون الناجين البالغين في ولاية نيويورك.

واتهمت امرأة، لم تفصح صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» عن اسمها لحماية خصوصيتها، آدامز بالاعتداء عليها عام 1993 عندما كانا يعملان في المدينة، وفقاً لعريضة الدعوى أمام المحكمة. وكان آدامز حينها ضابط شرطة.

ويشير الملخص القانوني المؤلف من ثلاث صفحات إلى أن «المدعية تعرضت للاعتداء الجنسي من قِبل المدعى عليه إريك آدامز في نيويورك عام 1993 بينما كانا يعملان في مدينة نيويورك».

وتسعى المرأة، التي تتهم آدامز، إلى الحصول على 5 ملايين دولار تعويضاً، إضافة إلى أتعاب المحاماة والفوائد.

كما تتهم الوثائق القانونية آدامز بالتمييز في العمل على أساس «النوع والجنس، والانتقام، وبيئة العمل العدائية، والتسبب المتعمد في الاضطراب العاطفي».

ونفى آدامز الاتهامات، صباح أمس، قائلاً: «هذا ليس ما أنا عليه، وأن الناس يعرفون شخصيتي».

وأضاف: «هذا لم يحدث على الإطلاق»، مؤكداً للصحفيين: «لا أتذكر أنني التقيت بهذه السيدة على الإطلاق.. ذلك لم يحدث».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN23112023000110011019ID1107479795

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث