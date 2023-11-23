مذكرة قانونية: عمدة نيويورك متهم بالاعتداء الجنسي

يواجه عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، اتهامات بالاعتداء الجنسي والضرب، وفقاً لما ورد في مذكرة قانونية تم تقديمها في وقت متأخر من يوم الأربعاء بموجب قانون الناجين البالغين في ولاية نيويورك.

واتهمت امرأة، لم تفصح صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» عن اسمها لحماية خصوصيتها، آدامز بالاعتداء عليها عام 1993 عندما كانا يعملان في المدينة، وفقاً لعريضة الدعوى أمام المحكمة. وكان آدامز حينها ضابط شرطة.

ويشير الملخص القانوني المؤلف من ثلاث صفحات إلى أن «المدعية تعرضت للاعتداء الجنسي من قِبل المدعى عليه إريك آدامز في نيويورك عام 1993 بينما كانا يعملان في مدينة نيويورك».

وتسعى المرأة، التي تتهم آدامز، إلى الحصول على 5 ملايين دولار تعويضاً، إضافة إلى أتعاب المحاماة والفوائد.

كما تتهم الوثائق القانونية آدامز بالتمييز في العمل على أساس «النوع والجنس، والانتقام، وبيئة العمل العدائية، والتسبب المتعمد في الاضطراب العاطفي».

ونفى آدامز الاتهامات، صباح أمس، قائلاً: «هذا ليس ما أنا عليه، وأن الناس يعرفون شخصيتي».

وأضاف: «هذا لم يحدث على الإطلاق»، مؤكداً للصحفيين: «لا أتذكر أنني التقيت بهذه السيدة على الإطلاق.. ذلك لم يحدث».

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