رئيس الدولة يبعث رسالة إلى رئيس نيجيريا تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية إلى بولا تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك بين البلدين.

سلَّم الرسالة إلى الرئيس النيجيري، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، خلال الزيارة التي يقومان بها إلى العاصمة النيجيرية أبوجا.

ونقل معاليهما تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى الرئيس النيجيري، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية معاليهما تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وأشاد الجانبان، خلال الاجتماع، بالعلاقات المتميزة بين البلدين، كما بحثا سبل تعزيز العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية نيجيريا، وفرص وإمكانيات تطويرها ودفعها إلى الأمام، إلى جانب الالتزام بتعزيز الجهود المشتركة والتنموية لتوطيد العلاقات الثنائية والبناء عليها، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

ويؤكد هذا الاجتماع التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأفريقية في القطاعات كافة، وجهودها المتواصلة في دعم الاستقرار والازدهار في المنطقة.

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