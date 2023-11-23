رئيس الإكوادور الجديد دانيال نوبوا يؤدي اليمين الدستورية

تولى رئيس الإكوادور الجديد، المليونير البالغ 35 عاماً، دانيال نوبوا، منصبه، أمس.

وقال نوبوا، بعدما أدى اليمين خلال مراسم حضرها الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو وممثلون أجانب آخرون: «إن المهمة صعبة وشاقة والوقت ضيق. فلنبدأ العمل».

ويتولى نوبوا، الذي انتُخب في أكتوبر متعهداً باستعادة السلام في بلاده، منصبه خلفاً لغييرمو لاسو الذي دعا إلى انتخابات مبكرة لتجنب احتمال عزله.

وسيشغل نوبوا المنصب لمدة 18 شهرا فقط، وهي الفترة المتبقية من ولاية لاسو.

وشهدت الإكوادور أعمال عنف في السنوات الأخيرة في ظل تنافس عصابات لها صلات بالكارتلات المكسيكية والكولومبية.

وقد أدى العنف المرتبط بالمخدرات إلى وقوع نحو 3600 جريمة قتل حتى الآن هذا العام، بحسب تقارير المرصد الإكوادوري للجريمة المنظمة.

كما شابت الانتخابات أعمال عنف، أبرزها قتل المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو بالرصاص، بعد تجمع حاشد قبل الجولة الأولى.

وقال نوبوا: «لمكافحة العنف يجب أن نعالج البطالة، فالبلاد تحتاج إلى وظائف، ولكي نفعل ذلك سننفذ إصلاحات عاجلة».

وكشف الرئيس الجديد أنه سيعلن حالة الطوارئ، ويعلّق بعض حقوق المواطنين مثل حرية الحركة، وينشر الجيش في الشوارع من أجل وقف حرب المخدرات.

وقال، خلال حملته الانتخابية، إنه يريد إنشاء سجون على مراكب بحرية لإيواء السجناء الأكثر عنفاً.

وُلد نوبوا، وهو صانع نبيذ فاخر وموسيقي، في مدينة غواياكيل الساحلية. وقد حاول والده ألفارو، الذي لم يحضر الحفل، أن يصبح رئيساً خمس مرات دون جدوى.

ويحمل نوبوا شهادة في إدارة الأعمال من جامعة نيويورك، ونال ثلاث شهادات ماجستير من جامعات هارفارد ونورث وسترن وجورج واشنطن.

وفاز تحالف العمل الوطني الديمقراطي، الذي شكَّله نوبوا حديثاً، بـ17 مقعداً فقط من أصل 137 مقعداً برلمانياً في انتخابات أكتوبر.

وأقام تحالفاً مع الحركة اليسارية بقيادة الرئيس الأسبق رافائيل كوريا والحزب المسيحي الاجتماعي اليميني، لتأمين غالبية من أجل إقرار التعيينات السياسية الرئيسة.

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