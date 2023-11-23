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أوكرانيا تعلن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين بقصف روسي في خيرسون

11/23/2023 7:22:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لقي عدة أشخاص حتفهم من جراء القصف الروسي جنوبي أوكرانيا وشرقيها.

وأعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية أن ثلاثة أشخاص قُتلوا وأصيب خمسة آخرون على الأقل في قرية تشورنوباييفكا بمنطقة خيرسون أمس.

وكتب أوليكسندر بروكودين، الحاكم العسكري للإقليم، عبر تطبيق «تليغرام»، أن الهجوم تم شنَّه باستخدام قنابل عنقودية. وأصيب طفلان في هجوم آخر.

ووفقاً للسلطات، لقي مدنيان حتفهما وأصيب آخر بنيران المدفعية في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وأفادت التقارير العسكرية الأوكرانية بأنه تم قصف إجمالي ما يربو على 110 مواقع على طول خط الجبهة والحدود الروسية في الـ24 ساعة الأخيرة.

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